Αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ για το «ματς Πολάκη» – Η καρατόμηση Αδαμίδη και οι αντιδράσεις για Κεδίκογλου

Μπορεί η Κουμουνδούρου να σφύριξε επισήμως τη λήξη της εσωκομματικής κρίσης που ξέσπασε με φόντο τα κομματικά ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές και με πρωταγωνιστή τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, αλλά εμφανώς προβληματισμένα εμφανίστηκαν δημόσια χθες σειρά από πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος, καθώς ο φόβος τυχόν πυροδότησης ενός νέου κύκλου εσωστρέφειας ελλοχεύει σε πολλά εξ΄ αυτών, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. «Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι εσωστρέφεια», σχολίαζε χαρακτηριστικά χθες κορυφαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου για το παρ’ ολίγον «αντάρτικο» του Παύλου Πολάκη, επισημαίνοντας πως και η παραμικρή εσωκομματική έριδα «αφαιρεί από την μεγάλη εικόνα ενότητας», την οποία είχε σφυρηλατήσει με κόπο η αξιωματική αντιπολίτευση, με ορόσημο το συνέδριο του περασμένου Απριλίου. Παρότι η πλειοψηφία των κομματικών στελεχών εμφανίζεται ανακουφισμένη από τους χειρισμούς των ηγετικών κλιμακίων στην υπόθεση Πολάκη, «αυτά είναι ματς που δεν πρέπει να ξεκινάνε και πρέπει γρήγορα να λήγουν. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους εντός των οργάνων να διαβουλευόμαστε» περιέγραψε στον Real Fm για το θέμα Πολάκη ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς και συνέχισε, λέγοντας πως «υποκείμεθα όλοι στις συλλογικές αποφάσεις». Ταυτόχρονα, «έχει ένα θετικό αποτύπωμα αυτή η συζήτηση διότι ουδείς μπορεί να βάζει βέτο για το ποιος μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι πλούσια», κατέληξε. «Θεωρώ ότι δεν ήταν θέμα δημόσιας τοποθέτησης. Θα λυνόταν έτσι κι αλλιώς στα όργανα μας, αυτή είναι η δουλειά μας, εκεί συμμετέχουμε, αυτή είναι η υποχρέωσή μας, η δημοκρατική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε από πλευράς του ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτής και τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία απειλούσε με αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο των Χανίων, αν δεν εντασσόταν σε αυτό και ο στενός του φίλος, Μιχάλης Χαιρετάκης. Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ακόμη πως η ανάρτηση του κ. Πολάκη έγινε χθες κεντρικό θέμα, ενώ δεν έπρεπε να έχει γίνει. «Δεν θα έπρεπε να δοθεί αυτή η ευκαιρία για να το εκμεταλλευτεί το σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή, δεν φτάνει τώρα που έχει φτωχοποιήσει όλη την κοινωνία και έχει καταρρακώσει τις δημοκρατικές λειτουργίες, ε, δεν θα έπρεπε να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία», παρατήρησε. «Το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε, έληξε μέσα σε μία ώρα» δήλωσε για το ίδιο θέμα ο Διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποψήφιος Βουλευτής, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, σημειώνοντας πως «δεν υπήρχε τίποτα κρυφό ή κάτω από το τραπέζι». Συνεπώς, «το ό,τι έληξε μέσα σε μία ώρα, σημαίνει ότι ασχολούμαστε με τα σημαντικά», δηλαδή τα «ψηφοδέλτια νίκης» επισήμανε ο κ. Θεοχαρόπουλος, μολονότι η περίπτωση του Μιχάλη Χαιρετάκη δεν ήταν η μοναδική που προβλημάτισε τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, το περασμένο Σάββατο. Πλην του κ. Χαιρετάκη, στον αριθμό των υποψηφιοτήτων που παραπέμφθηκαν να εξεταστούν σε δεύτερο χρόνο από την Επιτροπή ψηφοδελτίων ήταν και αυτή του Γιώργου Αδαμίδη, Προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ. Η απουσία του ονόματός του, ωστόσο, από την τελική λίστα με τους υποψηφίους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανά την Ελλάδα που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για τις εθνικές εκλογές. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Αδαμίδης υποστήριξε πως «γεγονότα που προηγήθηκαν από την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με αναγκάζουν να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για τη συμμετοχή μου σ’ αυτό», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την Επιτροπή Συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Αναλυτικά, η ανάρτηση Αδαμίδη: Γεγονότα που προηγήθηκαν από την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με αναγκάζουν να αποσύρω το ενδιαφέρον μου για τη συμμετοχή μου σ’ αυτό. Οι λόγοι που με οδήγησαν σ’ αυτήν τη απόφαση έχουν να κάνουν με αρχές και πρακτικές που στοχευμένα υιοθέτησε η Επιτροπή Συγκρότησης των ψηφοδελτίων για την περίπτωσή μου. Επειδή στάθηκε αδύνατον να συμβιβαστούν οι απαιτήσεις της Επιτροπής με τον αξιακό μου κώδικα δηλώνω ότι δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην ΠΕ Κοζάνης. Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου, τους συναδέλφους μου, τους φίλους μου και τους συμπολίτες μου για την αμέριστη υποστήριξη και τη συμπαράσταση με την οποία με περιέβαλαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι αγώνες για το μέλλον του τόπου μας συνεχίζονται και θα δικαιωθούν». Σύμφωνα με πληροφορίες, το «κράτημα» των στελεχών της Κουμουνδούρου απέναντι την υποψηφιότητα του κ. Αδαμίδη στον νομό Κοζάνης (που έχασε και μία έδρα από την πρόσφατη απογραφή) προήλθε μετά από έντονες αντιδράσεις στελεχών με αναφορές στο συνδικαλιστικό κίνημα, «χρεώνοντας», κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ «αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής ερημοποίησης των λιγινιτικών περιοχών» και αποδοχή της «ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ», σε αντίθεση με την προσωπική δέσμευση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα για επανακρατικοποίηση της εταιρίας. Κατά άλλα στελέχη, το «μπλόκο» στην υποψηφιότητα του κ. Αδαμίδη εδράζεται στις επικείμενες εκλογές της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την παράταξη Ε.Α.Μ.Ε. (του κλίματος του γνωστού συνδικαλιστή, Νίκου Φωτόπουλου), ενώ ο κ. Αδαμίδης μετρά δυνάμεις από το χώρο της ΠΑΣΚΕ. Εσωκομματικές γκρίνιες, ωστόσο, φέρεται να καταγράφηκαν και για την υποψηφιότητα του Συμεών Κεδίκογλου στον νομό Εύβοιας, παρότι ο τελευταίος είχε καταγράψει πρωτιά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής με 4.442 ψήφους στις εθνικές εκλογές του 2019. Αντιρρήσεις για την μεταπήδησή του στην εκλογική λίστα της Κουμουνδούρου φέρονται να εξέφρασαν στελέχη από τον εκπαιδευτικό κλάδο, που πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κατά πληροφορίες, αντίθετος με την συγκεκριμένη υποψηφιότητα φέρεται και ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης. Η διαφωνία απέναντι στο πρόσωπο του κ. Κεδίκογλου έγκειται κυρίως στην περίοδο της θητείας του ως Υφυπουργός Παιδείας (2013-2014), έχοντας συνυπογράψει τότε τη διαθεσιμότητα 2.114 εκπαιδευτικών. Ειδήσεις σήμερα: Market Pass: Άνοιξε η εφαρμογή, μέχρι 15 Μαρτίου οι αιτήσεις Τουρκία: Bίντεο από τους νέους σεισμούς 5,2 μέχρι 6,4 Ρίχτερ – Κι άλλοι εγκλωβισμένοι Survivor All Star: Η Μελίνα ξανά στον τάκο και η… ανακωχή Ελευθερίας-Μάριου – Δείτε βίντεο

