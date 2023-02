Αναχώρησε από την Αθήνα ο Μπλίνκεν – «Επιτυχημένη επίσκεψη στην Ελλάδα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης από την Αθήνα, ολοκληρώνοντας έτσι την περιοδεία του σε Γερμανία, Τουρκία και Ελλάδα.

Φεύγοντας από τη χώρα μας ο Άντονι Μπλίνκεν έγραψε στο twitter:

«Αναχωρώ από την Αθήνα έπειτα από μια παραγωγική ημέρα συναντήσεων, την κοπή της κορδέλας για το νέο κατασκευαστικό έργο της πρεσβείας και έναν ακόμη επιτυχημένο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας».

Παράλληλα, ευχαριστεί τους Έλληνες οικοδοσπότες και την ομάδα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την «επιτυχημένη επίσκεψη».

Departing Athens after a productive day of meetings, a ribbon cutting for the Embassy’s new construction project, and another successful round of the U.S.-Greece Strategic Dialogue. Grateful to my Greek hosts and @USEmbassyAthens team for a successful visit. pic.twitter.com/L2jw58RHGt

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2023