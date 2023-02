Διαθέσιμη και στις πλατφόρμες Apple TV και Amazon Prime Video η πρώτη ελληνική ταινία που πωλήθηκε στο Netflix

Μετά την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2016 από την Village Films, το Short Fuse – των Ανδρέα Λαμπρόπουλου και Κώστα Σκύφτα – ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που πουλήθηκε στο Netflix για τη χρονική περίοδο από το 2016 έως το 2019.

Από τις 14 Φεβρουαρίου του 2023 τo ‘Short Fuse’ είναι διαθέσιμο στις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες του κόσμου, όπως το Apple TV και το Prime Video της Amazon.

Την διανομή στην αμερικάνικη αγορά έχει αναλάβει η διεθνούς εταιρείας διανομής Well Go Entertainment με βάση το Ντάλας των ΗΠΑ. Η Well Go έχει διανείμει μερικές από τις διασημότερες ασιατικές ταινίες σε όλο τον κόσμο, ενώ παραγωγές της έχουν φτάσει μέχρι και τα βραβεία Oscar.

Το Short Fuse αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα εξαγωγής περιεχομένου προς τη διεθνή αγορά και επιβεβαιώνει πως Έλληνες νέοι δημιουργοί μπορούν να πραγματοποιήσουν πρωτοποριακά εγχειρήματα για τα εγχώρια δεδομένα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Argo Film Festival στο Βόλο που ανέδειξε την φρέσκια ματιά των δυο νεαρών σκηνοθετών.

Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μουτσινάς με executive producers τους Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση και Τέρι Ντούγκα.

Το cast πλαισιώνουν πλήθος καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών όπως οι Αποστόλης Τότσικας, Τάσος Νούσιας, Ευγενία Δημητρόπουλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Θοδωρής Αθερίδης, Νίκος Ορφανός, Νίκος Κουρής, Μάνος Γαβράς, Γιώργος Καραμίχος, Ειρήνη Μπαλτά, Νίκος Ψαρράς, Κύριλλος Χιοκτουρίδης και Ντορέττα Παπαδημητρίου.

