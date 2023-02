Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος – Μητσοτάκης: Τον ευχαριστώ, θα είναι παρών στη μάχη

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ανακοίνωσε με δήλωσή του ο Κώστας Καραμανλής. Ο τέως πρωθυπουργός τόνισε πως έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας πως στηρίζει πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε στη δήλωσή του: «Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες». Μητσοτάκης: Τον ευχαριστώ για τη διαχρονική του προσφορά στην παράταξη Μετά τη δήλωση του Κώστα Καραμανλή, στην οποία ξεκαθάρισε πως δεν θα κατέβει στις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην παράταξη. Συγκεκριμένα, αναφέρει: Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Καραμανλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και τον τόπο. Προσωπικά, μάλιστα, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατριδα και το κόμμα μας. Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης. Και θα είναι παρών στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά.Τι είπαν Μητσοτάκης και Καραμανλής στη συνομιλία που προηγήθηκε των ανακοινώσεων Κατά πληροφορίες, ο Κώστας Καραμανλής συνομίλησε χθες το πρωί στις 11 σε καλό κλίμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον κάλεσε για να δει τις προθέσεις του. «Έχω πάρει την απόφασή μου, σκέφτομαι να κάνω άλλα πράγματα» είπε ο κ. Καραμανλής με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Το δέχομαι και το σέβομαι». «Φεύγω τώρα που η παράταξη είναι ισχυρή και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής στη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Ως προς το πώς θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία ο κ. Καραμανλής – ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα στηρίξει την παράταξη – ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να του ζήτησε να κάνει μία ομιλία σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να απεδέχθη. Μετά την ανακοίνωση του κ. Καραμανλή, αναμένεται να ακολουθήσει εντός της ημέρας ανάλογη τοποθέτηση και από τον πρωθυπουργό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του κ. Καραμανλή, η απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές ήταν ειλημμένη εδώ και καιρό. Παράλληλα, ο ίδιος επιθυμούσε να υπάρχει μια διατύπωση που θα δείχνει ότι δεν αμφισβητεί την κυβέρνηση, για τον λόγο αυτό εξάλλου αναφέρει πως θα τη στηρίζει πάντα. Ειδήσεις σήμερα: Άνοιξε η πλατφόρμα για το Market Pass, μεγάλη η ζήτηση – Τα κριτήρια και η διαδικασία «Δεν την ακούμπησα ποτέ» λέει ο πρώην διαιτητής Ντόβας για την 12χρονη στον Κολωνό Ο «μαϊμού» θάνατος του Sin Boy και η «Mama» με τα 15.000.000 views Γρηγόρης Τζιοβάρας Γιώργος Ευγενίδης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )