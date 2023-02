Κυριάκος Μητσοτάκης – Άντονι Μπλίνκεν: Το παρασκήνιο του δείπνου – Τι συζήτησαν για Τουρκία και Ουκρανία Το ερώτημα για το «άνοιγμα» Τσαβούσογλου στην Ελλάδα – Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τον ηγετικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή – Με Δένδια και Τσίπρα οι συναντήσεις σήμερα Γιώργος Ευγενίδης 21.02.2023, 06:33 UPD: 21.02.2023, 06:48 Πολλές φορές, μια ανακοίνωση λέει λίγα, χωρίς να λέει τι ακριβώς διημείφθη πίσω από κλειστές πόρτες. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί το ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου μετά το χθεσινό δείπνο που παρέθεσε στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών επί μιάμιση ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κάλυπτε όλο το φάσμα της θεματολογίας που τέθηκε επί τάπητος, χωρίς να λέει ουσιωδώς τίποτα για όσα συζητήθηκαν. Η κουβέντα, πάντως, ήταν αρκετά ευρεία, σχεδόν εφ’ όλης της ύλης. «Συζήτηση μεταξύ φίλων», όπως το έθετε πηγή με άμεση γνώση της κουβέντας. Το μενού, άλλωστε, που επιμελήθηκε το εστιατόριο Cookoovaya για το εν λόγω δείπνο ήταν ελαφρύ: μια σαλάτα με ντρέσινγκ πορτοκαλιού και φαγκρί με λαχανικά, συνοδευμένα με δροσερή ελληνική μαλαγουζιά σερβιρίστηκαν στους συνδαιτημόνες του Μαξίμου. Με άλλα λόγια, ευνοούσε μια ανοιχτή κουβέντα. Το άνοιγμα Τσαβούσογλου και η επόμενη μέρα Το κρίσιμο ερώτημα ήταν, εάν ερχόμενος από την Τουρκία ο κ. Μπλίνκεν θα κόμιζε κάποιο μήνυμα από μέρους της γείτονος ή κάποια παραίνεση από μέρους της Ουάσιγκτον, μετά το νέο momentum στα ελληνοτουρκικά εξ αφορμής των σεισμών. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Μπλίνκεν συμφώνησαν στη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι σταθερή θέση της Ελλάδας και γνώμονας της πολιτικής της ήταν και παραμένει η ειρηνική επίλυση των διαφορών και οι σχέσεις καλής γειτονίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε το Μέγαρο Μαξίμου στον απόηχο της συζήτησης στο δείπνο. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqnlao9hg8p5) Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο κ. Μπλίνκεν φέρεται να απηύθυνε το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό πώς βλέπει η ελληνική πλευρά το «άνοιγμα» που επιχειρείται από μέρος Τουρκίας και εκφράστηκε δημοσίως μέσα στο Σαββατοκύριακο από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απάντηση κινήθηκε στη βάση των όσων λέει εδώ και μέρες η ελληνική κυβέρνηση, ότι δηλαδή, προφανώς και ο σεισμός έφερε τους δύο λαούς πιο κοντά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική βάση, ώστε να επανεκκινήσουν διαδικασίες, όπως τα ΜΟΕ σε στρατιωτικό επίπεδο ή οι διερευνητικές επαφές. Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, στην ΕΡΤ, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν έχει επί της ουσίας αλλάξει. Η μάχη της Ουκρανίας Για τους Αμερικανούς, πάντως, ζωτικής σημασίας είναι η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. «Οι εταιρικές σχέσεις, οι συμμαχίες που έχουμε συγκροτήσει προς στήριξη της Ουκρανίας είναι ισχυρές. Και οφείλω να επικροτήσω τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, ως μία από τις πρώτες χώρες που προσέτρεξαν να υποστηρίξουν την Ουκρανία, να υποστηρίξουν τη δημοκρατία, η οποία δοκιμάζεται από τη ρωσική επιθετικότητα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης, μπροστά από τις κάμερες. Όταν κλείνουν οι κάμερες, όμως, το διακύβευμα για τους Αμερικανούς είναι πώς θα υποστηριχθούν επί της ουσίας οι Ουκρανοί. Και αυτό γιατί σε περίπου δύο μήνες, όπως εκτιμούν, όταν ο καιρός αλλάξει, τα χιόνια λιώσουν και η λάσπη ξεραθεί, οι Ρώσοι θα επιχειρήσουν ένα νέο κύμα αντεπίθεσης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι Αμερικανοί δίνουν το μήνυμα σε συμμάχους και φίλους ότι πρέπει να «βάλουν πλάτη» στην Ουκρανία. Η απάντηση της Ελλάδας, βεβαίως, είναι ότι δεν θα δώσει εξοπλισμό που θα αδυνατίσει την εθνική μας άμυνα. Ήδη, η ανταλλαγή BMP-1 με γερμανικά Marder έμεινε μισή λόγω της αλλαγής των σχεδίων της γερμανικής βιομηχανίας. Δεν είναι μυστικό ότι οι Αμερικανοί θα ήθελαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν άρματα Leopard στους Ουκρανούς. Ο πρωθυπουργός, προ εβδομάδων, από την Ιαπωνία διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα δώσει τα δικά της Leopard 2. Η χώρα μας, όμως, έχει μερικές εκατοντάδες Leopard-1, αρκετά εκ των οποίων σε προβληματική κατάσταση. Αναλόγως του τι είναι διατεθειμένοι να βάλουν στο τραπέζι και οι Αμερικανοί, αυτή ίσως είναι μια συζήτηση του μέλλοντος. Η υφυπουργός Άμυνας Σελέστ Γουόλαντερ που βρέθηκε χθες σε Αλεξανδρούπολη και Λάρισα, πάντως, σήμερα θα είναι στο Πεντάγωνο και θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η υποδοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ από τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μαξίμου Πάροχος ενεργειακής ασφάλειας Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παράλληλα, έγινε μια συνολική επισκόπηση όλων των ενεργειακών projects της περιοχής, στα οποία η Ελλάδα μετέχει: από τον IGB με τη Βουλγαρία, τον EuroAsia Interconnector, τη Ρεβυθούσα και της νέες μονάδες FSRU σε Αλεξανδρούπολη και Κόρινθο που επίκεινται. Για τους Αμερικανούς, η Ελλάδα καθίσταται κόμβος στην περιοχή, αν λάβει κανείς υπόψιν και την ολοκλήρωση των ερευνών της ExxonMobil δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης που μπορεί να προοιωνίζονται δοκιμαστικές γεωτρήσεις έως το 2025. Από την άλλη, στόχος της χώρας μας είναι να καταστεί πάροχος ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που αναβαθμίζει αναπόδραστα το γεωπολιτικό μας status. Το πρόγραμμα Χθες το βράδυ, στο Μέγαρο Μαξίμου έδωσαν το παρών ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος στη θέση του Νίκου Δένδια που ταλαιπωρήθηκε από ένα κρυολόγημα, η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Από μέρους της αμερικανικής πλευράς, στο δείπνο ήταν η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για θέματα Ευρώπης Κάρεν Ντόνφριντ, ο εκπρόσωπος του State Department Βένταντ Πάτελ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζωρτζ Τσούνης. Kalispera Greece! This is my first visit to the birthplace of democracy as Secretary of State. Together, the United States and Greece are advancing our shared goals for peace and prosperity in the Eastern Mediterranean, Western Balkans, Black Sea region, and beyond. pic.twitter.com/wr7dF99q3C— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023 Σήμερα, ο κ. Μπλίνκεν θα βρίσκεται νωρίς το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια και να πραγματοποιήσουν τον τέταρτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος δρομολογήθηκε για πρώτη φορά το 2018. Αργότερα, οι δύο άνδρες θα κάνουν δηλώσεις, ενώ αμέσως μετά ο κ. Μπλίνκεν προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Αργότερα, ο κ. Μπλίνκεν προγραμματίζεται να ξεναγηθεί στην Αρχαία Αγορά από τη Λινά Μενδώνη, ενώ αναμένεται να έχει και συνάντηση με στελέχη της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν προ ημερών στην Τουρκία.

