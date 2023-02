Κώστας Αχ. Καραμανλής: Η ΝΔ πάει σε εκλογές ενωμένη όσο ποτέ

Σε δήλωση προέβη ο υπουργός Μεταφορών και Δικτύων, Κώστας Αχ. Καραμανλής για την ανακοίνωση απόσυρσης του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή από την ενεργή πολιτική σκηνή. Όπως σημειώνει, «κλείνει, λοιπόν, μια μεγάλη κοινοβουλευτική διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές ενωμένη όσο ποτέ, με βάση τις αρχές και τις παρακαταθήκες του ιδρυτή μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή». Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή: «Με πολύ μεγάλη συγκίνηση, έμαθα την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Είναι ο μακροβιότερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός για πεντέμισι χρόνια και ο αρχηγός που συνέδεσε απόλυτα τη δική του πορεία με το εθνικό και το πατριωτικό συμφέρον. Κλείνει, λοιπόν, μια μεγάλη κοινοβουλευτική διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές ενωμένη όσο ποτέ, με βάση τις αρχές και τις παρακαταθήκες του ιδρυτή μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η παράταξή μας παραμένει ζωντανή, παραμένει όρθια. Διότι παραμένει πιστή στις αρχές της, χωρίς να παύει να διευρύνεται και να ανανεώνεται πάντα». Υπενθυμίζεται ότι την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ανακοίνωσε με δήλωσή του ο Κώστας Καραμανλής. Ο τέως πρωθυπουργός τόνισε πως έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας πως στηρίζει πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε στη δήλωσή του: «Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ως εκ τούτου δεν θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα. Πιστός στην ιστορία της, την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της. Με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες». Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Η Μελίνα ξανά στον τάκο και η… ανακωχή Ελευθερίας-Μάριου – Δείτε βίντεο Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές Πιερρακάκης για Market Pass: «32.000 αιτήσεις σε λίγη ώρα» – Από την Παρασκευή αιτήσεις και στα ΚΕΠ

