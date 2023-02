Κώστας Καραμανλής: Το παρασκήνιο της απόσυρσης – Τι ρόλο έπαιξε το τηλεφώνημα από Μητσοτάκη

Οι σκέψεις αποχώρησης από τον κοινοβουλευτικό βίο που είχε ο Κώστας Καραμανλής δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία: Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε έντονη περίσκεψη και δεχόταν εισηγήσεις να είναι για μια τελευταία φορά υποψήφιος. Βεβαίως, δεχόταν και τις αντίθετες. Όπως έλεγαν, όμως, εδώ και καιρό συνεργάτες του, όποια απόφαση και αν έπαιρνε ο πρώην πρωθυπουργός, θα το έκανε με τρόπο που δεν θα έθιγε την ενότητα της ΝΔ, ούτε θα δημιουργούσε πολιτικό πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα. Το κρίσιμο 24ωρο Εν μέσω σεναρίων και δημοσιευμάτων-και από το ΘΕΜΑ και το thetimes|-.gr-τις τελευταίες μέρες είχαν πληθύνει και πάλι οι ψίθυροι ως προς το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού. Υπό αυτό το πρίσμα, χθες, λίγο μετά τον “πρωινό καφέ” στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη επεσήμαναν ότι θα πρέπει να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα και ο πρωθυπουργός να διερευνήσει τις προθέσεις του κ. Καραμανλή. Όπερ και εγένετο. Γύρω στις 11:00 χθες το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον κ. Καραμανλή και τον ρώτησε τι σκοπεύει να κάνει στις επικείμενες εκλογές, με δεδομένο κιόλας ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν τις επόμενες εβδομάδες. «Έχω πάρει την απόφασή μου, σκέφτομαι να κάνω άλλα πράγματα» είπε ο κ. Καραμανλής με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Το δέχομαι και το σέβομαι». «Φεύγω τώρα που η παράταξη είναι ισχυρή και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές» προσέθεσε ο κ. Καραμανλής στη διάρκεια της συνομιλίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Πάντως, κατά το χθεσινό τηλεφώνημα, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τον κ. Καραμανλή να είναι ενεργά παρών στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην πρωθυπουργός απεδέχθη ασμένως το πρωθυπουργικό αίτημα, το οποίο φέρεται να είναι μια ομιλία σε εκδήλωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, την επί δεκαετίες εκλογική περιφέρεια του κ. Καραμανλή. Σύμφωνα με άνθρωπο που έχει απόλυτη γνώση των συνομιλιών που έγιναν το τελευταίο 24ωρο, η ανάλυση του κ. Καραμανλή είναι ότι στις επικείμενες εκλογές η ΝΔ θα πετύχει τους στόχους της και ο κ. Μητσοτάκης θα επανεκλεγεί. Υπό αυτό το πρίσμα, φέρεται να λέει ότι αποχωρεί σε μια στιγμή που η παράταξη είναι ισχυρή. Βεβαίως, και μόνο η κίνηση αποχώρησής του προκαλεί συζητήσεις. Τόσο συνεργάτες του, όμως, όσο και κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν καλά τον πρώην πρωθυπουργό είναι της άποψης ότι ο τρόπος, με τον οποίο ανακοινώθηκε η αποχώρήσή του δεν αφήνει σκιές. Κατά πληροφορίες, μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και της Παναγή Κυριακού υπήρξε επικοινωνία και συντονισμός από χθες για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και του κ. Μητσοτάκη και τις σχετικές διαρροές ως προς την επικοινωνία τους. Ένα από τα πρόσωπα που επιφορτίστηκαν με αυτόν τον ρόλο ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος γνωρίζει επί δεκαετίες τον κ. Καραμανλή και υπηρέτησε ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ επί των ημερών του. Σήμερα, λίγο πριν την έκδοση της δήλωσης, ο κ. Καραμανλής περιγράφεται ως “συγκινημένος, αλλά αποφασισμένος”, καθώς, όπως και να το κάνει κανείς, η αποχώρησή του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου. Η διπλή αναφορά Για όσους, πάντως, επιχειρούν να εντοπίσουν σκιές ή πλημμελή στήριξη του κ. Καραμανλή, με δεδομένες τις ενστάσεις που έχει όλο το προηγούμενο διάστημα για επιλογές της κυβέρνησης, απαντήσεις προσφέρει η ίδια η δήλωσή του, στην οποία δηλοί τη στήριξή του και στην κυβέρνηση και στο κόμμα της ΝΔ. Με άλλα λόγια, στηρίζει την προοπτική επανεκλογής του κ. Μητσοτάκη, αλλά στέκεται και στην παράταξη,. “Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Η διάκριση κυβέρνησης και κόμματος θεωρείται και από κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης. “Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα, που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατριδα και το κόμμα μας. Γι’ αυτό και είμαι σίγουρος ότι, απ’ όπου και αν βρίσκεται, θα συνεχίσει να αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις για το καλό της Ελλάδας και της μεγάλης μας παράταξης”, υπογράμμισε συμπληρωματικά στη δική του δήλωση, η οποία διανεμήθηκε λίγο μετά από αυτή του κ. Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. “Όσοι σπεύδουν να προεξοφλήσουν αποστάσεις του Κώστα Καραμανλή, θα διαψευσθούν εκκωφαντικά από τη στάση του”, εκτιμά κυβερνητικός παράγων με καραμανλικό παρελθόν προς το thetimes|-.gr, ο οποίος προσθέτει ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να βοηθήσει με τις δυνάμεις του στην επικείμενη εκλογή μάχη. Το τέλος του δρόμου; Είναι η σημερινή μέρα το τέλος της πολιτικής διαδρομής του Κώστα Καραμανλή; Βεβαίως όχι, καθώς θα διατηρήσει το γραφείο του και θα παραμείνει πολιτικά ενεργός. Ο ίδιος, άλλωστε, επισημαίνει ότι αποφάσισε να ολοκληρωθεί η “κοινοβουλευτική διαδρομή” του. Κάποιοι, πάντως, πίσω από αυτή τη δήλωση διαβάζουν ένα ενδιαφέρον του κ. Καραμανλή για επικείμενες εξελίξεις, ου μην και για την προεδρία της Δημοκρατίας. Πέραν, βεβαίως, του γεγονός ότι η επόμενη προεδρική εκλογή τοποθετείται το 2025, είναι μάλλον πολύ νωρίς για να κάνει σπέκουλα ως προς τον ρόλο που θα επιλέξει να διαδραματίσει ο πρώην πρωθυπουργός. Στην παρούσα φάση, άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά εκτιμούν ότι δεν θα επιδιώξει κάποιον άλλον ενεργό πολιτικό ρόλο. Άλλωστε και στο παρελθόν του είχε προταθεί η Προεδρία της Δημοκρατίας, με τον κ. Καραμανλή να εκτιμά ότι ο θεσμός, ως έχει αυτή τη στιγμή, περιορίζει τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα σε έναν ρόλο, τρόπον τινά, διακοσμητικό. Μπορεί αυτή η τοποθέτηση να αλλάξει; Στη ζωή ποτέ κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ, ενώ το 2023 δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τους πολιτικούς συσχετισμούς των επόμενων ετών. Σε κάθε περίπτωση, σε μερικές εβδομάδες, όταν διαλυθεί η Βουλή, ο κ. Καραμανλής θα βάλει μια τελεία σε μια πορεία που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1989 και στις επόμενες εκλογές δεν θα ηγείται του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου εκλεγόταν άνευ σταυρού από το 2012.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )