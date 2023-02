Μητσοτάκης για εκλογές: Δεν θ’ αργήσουν και πολύ

«Πόσο χαίρομαι κάθε φορά που επιστρέφω στο πολιτικό μου σπίτι. Γιατί εδώ εκλέγομαι και θα εξακολουθώ εδώ να εκλέγομαι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Περιστέρι. «Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από όταν ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή το 2003 και η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε συγκέντρωση του Κώστα Καραμανλή στο Αιγάλεω», συνέχισε. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έκανε την Ελλάδα πιο ισχυρή παρά τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε και κάθε στιγμή ήταν δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. «Όσο η οικονομία αναπτύσσεται πάντα το όποιο δημοσιονομικό πλεόνασμα θα στρέφεται σε κοινωνικές πολιτικές γιατί είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες», υπογράμμισε. Επ’ αυτού ανέφερε τις αυξήσεις στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια, το έκτακτο επίδομα σε όσους δεν πήραν αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς, το market pass καλώντας όλες και όλους να μπουν ατην πλατφόρμα που άνοιξε «για να απορροφήσουμε σημαντικό μέρος των αυξήσεων του εισαγόμενου πληθωρισμού». Και συνέχισε : «Είμαστε κοντά στους πολίτες. Θα συνεχίσουμε. Θα λέμε πάντα την αλήθεια». Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως τήρησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2019, μειώθηκαν φόροι και εισφορές, αυξήθηκε δυο φορές και έρχεται και 3η αύξηση του κατώτατου μισθού και η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής και πιο ισχυρή. «Το αναγνώρισε και ο αμερικανός υπουργός εξωτερικών χθες», ανέφερε, ενώ είπε πως είναι κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση που έρχεται. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Έλληνες θα σταθούν με κρίση και θα απαντήσουν στο κεντρικό διλημμα των εκλογών και θα πουν «δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω», επισήμανε και ζήτησε από όλες και όλους να πλησιάσουν τους αναποφάσιστους και να τους εξηγήσουν τι έκανε η κυβέρνηση. «Όπως είχα πει το 2019 ότι κεντρικό ζητούμενο ήταν να μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε, την επόμενη τετραετία κεντρικό ζητούμενο είναι να αυξήσουμε τους μισθούς και θα τους αυξήσουμε και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε. Είπε, επίσης, ότι στο χώρο της υγείας τις τελευταίες ημέρες οι εφημερίες πρακτικά δεν έχουν πια ράντζα και μίλησε για ένα νέο ΕΣΥ στην υπηρεσία κάθε πολίτη. «Έχουμε περισσότερη ενέργεια, εμπειρία και θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Θα πετύχουμε στις εκλογές μια μεγάλη νίκη», τόνισε, ενώ εκτίμησε ότι η Δυτική Αθήνα θα είναι η μεγάλη έκπληξη των εκλογών. «Δεν θα πω πότε θα γίνουν ακριβώς οι εκλογές. Δεν θα αργήσουν και πολύ. Η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση μας αφού προκηρυχθούν θα είναι στη Δυτική Αθήνα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναλυτικά η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Περιστέρι Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ, στο Περιστέρι. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο χαίρομαι κάθε φορά που επιστρέφω στο πολιτικό μου σπίτι, γιατί εδώ εκλέγομαι κι εδώ θα εξακολουθώ να εκλέγομαι. Και θέλω όλες κι όλοι μαζί σήμερα να υπογράψουμε μία νέα συμφωνία αλήθειας, ότι για πρώτη φορά θα φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στη Δυτική Αθήνα. Δεν ξεχνώ ότι φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησα την πολιτική μου διαδρομή, το 2003. Και για όσους έχουν καλή μνήμη, ίσως θυμούνται ότι η πρώτη μου εμφάνιση ήταν σε μία συγκέντρωση του Κώστα Καραμανλή στο Αιγάλεω το 2003. Από τότε «κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι» και τα τελευταία 3,5 χρόνια, φίλες και φίλοι, είμαι υπερήφανος που είχα την τιμή να προΐσταμαι μίας κυβέρνησης που έκανε την Ελλάδα πιο ισχυρή, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες που περάσαμε -και δεν ήταν και λίγες. Δεν ήταν και λίγες. Ξεκινώντας από τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, περάσαμε στην πανδημία, στην κρίση με την Τουρκία, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και στη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Σε κάθε στιγμή όμως, φίλες και φίλοι, αυτή η παράταξη και αυτή η κυβέρνηση ήταν κοντά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις όταν δοκιμάστηκαν. Αυτή τη διαβεβαίωση θέλω να σας δώσω και σήμερα, εδώ, από τη Δυτική Αθήνα: όπως στηρίζαμε πάντα τους πιο αδύναμους, έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε. Και όσο η οικονομία μας αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, τόσο θα γνωρίζετε πάντα ότι το όποιο δημοσιονομικό πλεόνασμα δημιουργούμε θα στρέφεται σε κοινωνικές πολιτικές, γιατί είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη που ενώνει τους Έλληνες. Σε κάθε ευκαιρία φροντίζουμε, φίλες και φίλοι, αυτό να το κάνουμε πράξη. Πριν από ένα μήνα δώσαμε για πρώτη φορά αυξήσεις στους συνταξιούχους μετά από 12 χρόνια. Και επειδή αναγνωρίσαμε ότι υπήρχαν συμπολίτες μας που λόγω της προσωπικής διαφοράς που άλλοι θέσπισαν δεν είδαν καμία αύξηση, θα δώσουμε έκτακτο επίδομα από 200 έως 300 ευρώ, σε όλους όσοι δεν πήραν αυξήσεις τον περασμένο Ιανουάριο. Ταυτόχρονα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του «Market Pass». Θα δώσουμε έκπτωση 10% σε όλες τις βασικές αγορές που κάνετε στο σούπερ μάρκετ για το επόμενο εξάμηνο, για να απορροφήσουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων του εισαγόμενου πληθωρισμού. Να μπείτε να κάνετε αίτηση όλες και όλοι παρακαλώ. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε αυτό το οποίο εννοούμε: ότι είμαστε κοντά στους πολίτες όταν αυτοί περνάνε δύσκολα. Και σε αυτό το δρόμο, φίλες και φίλοι, θέλω να γνωρίζετε ότι θα συνεχίσουμε. Θα σας λέμε πάντα την αλήθεια, γιατί τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε το 2019 είμαι υπερήφανος γιατί την τηρήσαμε στο ακέραιο. Σας είχα πει εδώ, στο Περιστέρι, ότι θα μειώσουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και μειώσαμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για όλες και για όλους. Σας είχαμε πει ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς και αυξήσαμε δυο φορές τον κατώτατο μισθό και θα αυξηθεί και τρίτη φορά, σημαντικά, την 1η Απριλίου. Σας είχαμε πει ότι θα δρομολογήσουμε πολλά έργα υποδομής, θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και αυτό κάνουμε πράξη. Αλλά σας είχα υποσχεθεί, επίσης, μια Ελλάδα πιο ασφαλή και μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Και σήμερα η Ελλάδα στέκεται με αυτοπεποίθηση απέναντι σε όλες τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις. Το αναγνώρισε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χθες, όταν έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητος στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να τα θέσουμε σε κίνδυνο στις εκλογές που έρχονται. Είναι κρίσιμη η εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας. Γιατί παρά τις δυσκολίες προσπαθήσαμε και μαζί πετύχαμε πολλά και δεν πρέπει αυτά να τα διακινδυνεύσουμε, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Έλληνες πολίτες θα σταθούν με κρίση μπροστά στη μεγάλη πολιτική απόφαση των επερχόμενων εκλογών και θα απαντήσουν στο κεντρικό δίλημμα των εκλογών: «Δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά». Από τις κρίσεις εξασφαλίσαμε τη σταθερότητα και η σταθερότητα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε τελικά την πρόοδο για τον τόπο και για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Θέλω να σας ζητήσω από καρδιάς -ως έμπειρα κομματικά στελέχη, μαζί έχουμε δώσει πολλούς αγώνες σε καλές και σε δύσκολες στιγμές- θέλω να σας ζητήσω να κάνουμε όλες και όλοι μία μεγάλη προσπάθεια, να κινητοποιηθούμε σε τοπικό επίπεδο, να βρούμε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι εξακολουθούν, σήμερα, να είναι αναποφάσιστοι, να τους εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι τα διλήμματα των εκλογών, τι είναι αυτά που έχουμε πετύχει. Να μιλήσουμε για μία κυβέρνηση η οποία είχε το θάρρος να αναγνωρίσει λάθη και να τα διορθώσει, για μία κυβέρνηση η οποία δούλεψε πολύ σκληρά και προσπάθησε και προσπαθεί και θα προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές, να κάνει τη ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα καλύτερη. Και να βγούμε, να προτάξουμε τα ξεκάθαρα διλήμματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, για την κεντρική μου δέσμευση. Όπως σας είχα πει πριν από τέσσερα χρόνια ότι το κεντρικό ζητούμενο της οικονομικής πολιτικής ήταν να μειώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε, έτσι σας λέω και τώρα ότι το κεντρικό ζητούμενο της επόμενης τετραετίας θα είναι να αυξήσουμε τους μισθούς και θα τους αυξήσουμε, και στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αξίζετε καλύτερη υγεία και καλύτερη περίθαλψη. Την υγεία πάνω απ’ όλα, έχετε δίκιο όταν μιλάτε για την υγεία και ξέρουμε πόσο δοκιμάστηκε το σύστημα υγείας, αλλά θέλω να σας πω μια ιστορία, εδώ, από τη δική σας γειτονιά. Πριν από δύο μήνες διαπιστώσαμε ότι, δυστυχώς, είχαμε πάλι ζήτημα με τα ράντζα στις εφημερίες. Σκύψαμε πάνω στο πρόβλημα. Μελετήσαμε το πρόβλημα και δώσαμε λύση στο πρόβλημα. Τις τελευταίες ημέρες πρακτικά οι εφημερίες μας δεν έχουν πια ράντζα. Δεν έχουμε πια ράντζα και θα προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια στο να φτιάξουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο θα υπηρετεί τις ανάγκες όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Κι έχουμε πολλά σχέδια για την επόμενη τετραετία, έχουμε περισσότερη ενέργεια, έχουμε περισσότερη εμπειρία, θα αλλάξουμε την Ελλάδα, θα την κάνουμε καλύτερη. Και θα πετύχουμε στις εκλογές μία μεγάλη πολιτική νίκη. Όχι γι’ αυτά που πετύχαμε, που δεν ήταν και λίγα, αλλά γι’ αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. Γιατί είχα πει εξ αρχής ότι για να αλλάξει η Ελλάδα χρειάζονται δύο τετραετίες. Αυτές τις δύο τετραετίες είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας τις δώσει, θα μας αναγνωρίσει την πρόοδο που έχουμε πετύχει, αλλά κυρίως θα πιστέψει στο όραμά μας για μία καλύτερη Ελλάδα. Και σας θέλω όλες και όλους συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια. Πάμε, λοιπόν, όλες και όλοι μαζί, να δώσουμε το μεγάλο αγώνα όπως ξέρουμε να το κάνουμε εδώ, στη Δυτική Αθήνα. Είναι μεγάλη μου τιμή να ηγούμαι ενός εξαιρετικού ψηφοδελτίου το οποίο έχουμε καταρτίσει εδώ στην εκλογική περιφέρεια της Δυτικής Αθήνας. Ένα χειροκρότημα για όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιούς μας. Και να μου το θυμηθείτε, όταν βγουν τα εκλογικά αποτελέσματα η Δυτική Αθήνα θα είναι η ευχάριστη έκπληξη. Βάλτε πλάτη να το πετύχουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και αυτοδύναμη Ελλάδα. Να είστε καλά, στο επανιδείν για τη μεγάλη μας νίκη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι -δεν θα σας πω ακριβώς πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν θα αργήσουν και πολύ, όμως- αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, όμως, είναι ότι η πρώτη μας μεγάλη συγκέντρωση με το που θα ανακοινωθούν οι εκλογές θα ξεκινήσουμε από εδώ, από τη Δυτική Αθήνα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και στο επανιδείν. Ειδήσεις σήμερα: Super Κική: Της ασκήθηκε ποινική δίωξη – «Επαγγελματίας με ξυλοκόπησε» λέει ο άνδρας που την κατήγγειλε Παύλος: «Δεν πρόκειται να αναλάβω επίσημο ρόλο, ούτε ο γιος μου Κωνσταντίνος-Αλέξιος» Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή άλλοι δυο μετά την τελευταία κατάθεση της ανήλικης

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )