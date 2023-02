Νέα γκάλοπ: Μακριά από «κυβέρνηση ηττημένων» στην πρώτη κάλπη, κοντά σε αυτοδυναμία στη δεύτερη Σταθερά στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ -Στις 14 η διαφορά του Μητσοτάκη από τον Τσίπρα Γρηγόρης Τζιοβάρας 21.02.2023, 06:57 Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, η δημοσκοπική υπεροχή της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μοιάζει παγιωμένη και κάθε νέα έρευνα της κοινής γνώμης που βλέπει το φως επιβεβαιώνει την τάση σύμφωνα με την οποία το κυβερνών κόμμα μπορεί να αποσπάσει στην πρώτη κάλπη προβάδισμα ικανό για να κατακτήσει την αυτοδυναμία στην επαναληπτική εκλογή. Δύο νέες μετρήσεις που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (της Alco για τον Alpha και της Opinion Poll για το Thetoc) δείχνουν οριακή ενίσχυση του λεγόμενου δικομματισμού, με τη διαφορά των μεγαλύτερων των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να αποτυπώνεται στις επτά εκατοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στην περιοχή του 10% και από τα ευρήματα της πρόθεσης ψήφου προκύπτει ότι σύνθεση της επόμενης Βουλή θα είναι πιθανότατα πεντακομματική, καθώς το ΜέΡΑ 25 δεν φαίνεται να περνά το κατώφλι του 3% που θα του δώσει το εισιτήριο για να εκλέξει βουλευτές. Παράλληλα, σημαντική είναι η υπεροχή του κ. Μητσοτάκη, τον οποίον εμπιστεύεται για πρωθυπουργό το 36% των ερωτηθέντων, ενώ το 37% θεωρεί ότι αξίζει μία «δεύτερη ευκαιρία». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Αλέξη Τσίπρα είναι 22% και 29%. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 41% του δείγματος εκτιμά ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 25% ίδια και 25% καλύτερα. Από τα αποτελέσματα, εξάλλου, των συγκεκριμένων μετρήσεων, όπως και όλων των προηγούμενων δεν προδιαγράφεται προοπτική για σχηματισμό της λεγόμενης “κυβέρνησης των ηττημένων”, δηλαδή δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώσουν πλειοψηφία εδρών στην πρώτη κάλπη έτσι ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος που όλα δείχνουν ότι θα είναι η ΝΔ. Ειδήσεις σήμερα: Market Pass: Άνοιξε η εφαρμογή, μέχρι 15 Μαρτίου οι αιτήσεις Τουρκία: Bίντεο από τους νέους σεισμούς 5,2 μέχρι 6,4 Ρίχτερ – Κι άλλοι εγκλωβισμένοι Survivor All Star: Η Μελίνα ξανά στον τάκο και η… ανακωχή Ελευθερίας-Μάριου – Δείτε βίντεο Γρηγόρης Τζιοβάρας 21.02.2023, 06:57 BEST OF NETWORK 20.02.2023, 11:53 20.02.2023, 18:52 20.02.2023, 11:48 20.02.2023, 12:38 20.02.2023, 13:57 20.02.2023, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )