Νίκος Δένδιας: Στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το τετ-α-τετ με Μπλίνκεν

Στο νοσοκομείο βρέθηκε εκτάκτως ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά την συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν. Ο κ. Δένδιας βρέθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα, καθώς εμφάνιζε συμπτώματα βαρέως κρυολογήματος. Εκεί έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή. Ο υπουργός Εξωτερικών είχε παράλληλα καταπονήσει τον οργανισμό του το προηγούμενο διάστημα από τα συνεχείς αποστολές σε χώρες του εξωτερικού. Πλέον βρίσκεται σπίτι του. Υπενθυμίζεται πως λόγω της καταπόνησής του, χθες, ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρευρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και συγκεκριμένα στο δείπνο που παρατέθηκε από τον πρωθυπουργό στον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν. Όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί ο κ. Δένδιας ήταν αρνητικά στο ενδεχόμενο να νοσεί με Covid-19, ωστόσο είχε εμφανίσει πυρετό. Σήμερα το πρωί ωστόσο πραγματοποιήθηκε κανονικά η συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν στο υπουργείο Εξωτερικών. Άντονι Μπλίνκεν για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να αποφεύγονται απειλές που αυξάνουν την ένταση Κατά τις κοινές τους δηλώσεις ο κ. Μπλίνκεν έστειλε μηνύματα στην Τουρκία να σταματήσει τις απειλές που αυξάνουν την ένταση και να μην χρησιμοποιεί επιθετική ρητορική για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσφώνησε «Νίκο, φίλε μου» τον κ. Δένδια. Όπως είπε χαρακτηριστικά μετά από ερώτηση δημοσιογράφου ο Άντονι Μπλίνκεν για στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι εταίροι και φίλοι μας και συνεχίζουμε να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε μαζί τους μέσω και του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην περιοχή να αποφεύγουν απειλές που αυξάνουν την ένταση και αυτό είναι πιο δύσκολο σε προεκλογική περίοδο. Δείτε την περιοχή ως σύνολο και το τι κάνει η Ελλάδα για να γίνει ένα κέντρο ενέργειας και να συνδέσει την Αφρική με την Ευρώπη και να φέρει χώρες μαζί για συνεργασία. Όταν επιλύονται οι διαφορές ανοίγουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. Είναι πολύ σημαντικο οι φίλοι και οι εταίροι να διαχειρίζονται διπλωματικά τις διαφορές τους». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqo4ixe0lsnd) Στο ίδιο θέμα, τα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας λέγοντας ότι ως Ελλάδα «δεν συνδυάζουμε τη βοήθεια στους σεισμόπληκτους με την ευρύτερη εξωτερική μας πολιτική. Είναι υποχρέωση μας σε ανθρώπους που δοκιμάζονται να τους βοηθήσεουμε. Αν μέσα από αυτή την επαφή βελτιωθεί το κλίμα αυτό έχει και πολιτικές συνέπειες και το ξέρετε καλά. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ανταλλάγματα μέσα από τη βοήθεια που παρέχει στα θύματα των σεισμών, είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε Τούρκους και Σύρους». Ειδήσεις σήμερα: Στην τελική ευθεία για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών F-35 Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή άλλοι δύο μετά την τελευταία κατάθεση της ανήλικης Super Κική: Της ασκήθηκε ποινική δίωξη – «Με ξυλοκόπησε επαγγελματίας» λέει ο άνδρας που την κατήγγειλε

