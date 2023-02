ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα να κληθεί η ΡΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Αίτημα να κληθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να καταθέσει τα πορίσματα για τον υπολογισμό των υπερκερδών στη ηλεκτροπαραγωγή και στην προμήθεια (λιανική αγορά) ηλεκτρικής ενέργειας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να εξεταστεί «γιατί η κυβέρνηση βάζει πλάτη στα υπερκέρδη εις βάρος των καταναλωτών ρεύματος», όπως δηλώνει η Κουμουνδούρου. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητά να συνεδριάσει εκτάκτως η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ώστε, να κληθεί ο Διοικητής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για να καταθέσει τα πορίσματα της Αρχής: α) για τα υπερκέρδη στην ηλεκτροπαραγωγή για το διάστημα Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022, και β) για τα υπερκέρδη στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα Αύγουστος 2022-Οκτώβριος 2022. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η παρουσία της ΡΑΕ είναι αναγκαία και επείγουσα καθώς απαιτείται διαφάνεια και ενημέρωση των πολιτών για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στον υπολογισμό των υπερκερδών στην ηλεκτροπαραγωγή και κατόπιν στην προμήθεια (λιανική αγορά) ηλεκτρικής ενέργειας. Τονίζουν ακόμη ότι τα στοιχεία υπολογισμού υπερκερδών ηλεκτροπαραγωγής δεν έχουν κοινοποιηθεί στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που ζήτησαν την κατάθεσή τους με την υπ’ αριθμό 44/11.11.2022 αίτηση κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, παρότι διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) από τη ΡΑΕ την 21η Νοεμβρίου 2022. Η απαράδεκτη προσπάθεια του ΥΠΕΝ να επικαλεστεί εμπορικό απόρρητο με σκοπό να κρύψει το μαγείρεμα των υπερκερδών και την κλοπή εις βάρος όλων των καταναλωτών δεν θα περάσει. Άλλωστε, οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το, γεγονός ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη ενημέρωση τον περασμένο Μάιο εκ μέρους της ΡΑΕ στη Βουλή με δημοσιοποίηση του πορίσματος των υπερκερδών για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2021-Μάρτιος 2022. Υπενθυμίζουν τέλος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 40 του του Ν. 4994/22, η ΡΑΕ όφειλε να καταθέσει πόρισμα και για τα υπερκέρδη στην προμήθεια (λιανική) ρεύματος για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2022-Οκτώβριος 2022, κάτι που δεν έχει γίνει έως σήμερα, και ζητούν να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος. «Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση για υπεκφυγές και καθυστερήσεις. Απαιτούμε την άμεση φορολόγηση των όλων των υπερκερδών που παρήχθησαν σε βάρος των καταναλωτών». Ακολουθεί η επιστολή των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μελών της Επιτροπής της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αναλυτικά, το αίτημα: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023 Προς: τον κ. Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Κοιν.: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύριε Πρόεδρε, Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής και ειδικότερα: 1. Άμεση κλήση του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση εικονικών τιμολογίων που εξέδωσαν οι εταιρείες Ιονία Τεχνική και η ΚΥΡΑ Α.Ε. και τα οποία κατέληξαν στις εταιρείες συμφερόντων των κκ. Λαβράνου και Γεράκη. Σύμφωνα δε με δημοσιογραφικές καταγγελίες αντί να ανατεθεί η έρευνα σε ειδικό συνεργείο ελέγχου για τη διερεύνηση όλων των αποκαλύψεων η έρευνα τριχοτομήθηκε, με προφανές αποτέλεσμα. Η υπόθεση έχει σοβαρό θεσμικό ενδιαφέρον, αφενός λόγω της εμπλοκής της εταιρίας KRIKEL στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αφετέρου λόγω των υποψιών υπονόμευσης της αντικειμενικότητας της δημοσκοπικής εταιρίας MARC. 2. Άμεση κλήση του Διοικητή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και κατάθεση: α) του πορίσματός της για τα υπερκέρδη στην ηλεκτροπαραγωγή για το διάστημα Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022 και β) του πορίσματος για τα υπερκέρδη στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα Αύγουστος 2022-Οκτώβριος 2022. Η παρουσία της ΡΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κρίνεται αναγκαία και επείγουσα προκειμένου να υπάρξει πρόσφορη και επαρκής ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στον υπολογισμό των υπερκερδών στην ηλεκτροπαραγωγή και κατόπιν στην προμήθεια (λιανική αγορά) ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία υπολογισμού υπερκερδών ηλεκτροπαραγωγής δεν έχουν κοινοποιηθεί στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ζήτησαν την κατάθεσή τους με την υπ΄ αριθμό 44/11.11.2022 αίτηση κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, παρότι διαβιβάστηκαν στον ΥΠΕΝ από τη ΡΑΕ την 21η Νοεμβρίου 2022, καθώς και ότι βάσει του Ν. 4994/22, άρθρο 40, η ΡΑΕ όφειλε να καταθέσει πόρισμα για τα υπερκέρδη στην προμήθεια (λιανική) ρεύματος για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2022 – Οκτώβριος 2022. Τα μέλη – Βουλευτές της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Κατρούγκαλος Γιώργος Βούτσης Νικόλαος Λάππας Σπύρος Ξανθόπουλος Θεόφιλος Πολάκης Παύλος Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία – Financial Times: Μέχρι πότε θα αντέχει η Ρωσία να πολεμά στην Ουκρανία; Super Κική: «Είναι η πιο ηλίθια σύλληψη που έχει γίνει ποτέ» Έβρος: Αυτοκτονία «δείχνει» η ιατροδικαστική για την 28χρονη – «Να συνεχιστούν οι έρευνες» ζητούν οι φίλοι της

