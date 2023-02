Όμιλος Adecco: Για 10η χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα «CEO for One Month» 

Για 10η συνεχή χρονιά, ο όμιλος Adecco, παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, καλεί ταλαντούχους νέους, χωρίς ή με μικρή εργασιακή εμπειρία, να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα «CEO for One Month» και να διεκδικήσουν μία μοναδική ευκαιρία για εμπειρία εργασίας δίπλα στα ηγετικά στελέχη του ομίλου. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για το 2023 ξεκίνησαν και θα είναι διαθέσιμες έως την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε, με στόχο να προσφέρει σε νέους υποψηφίους, με λίγη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία, την ευκαιρία, που χρειάζονται, για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους και τις επαγγελματικές προοπτικές τους, μέσω υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα «CEO for One Month» θα «τρέξει» σε παγκόσμιο επίπεδο στις χώρες όπου ο όμιλος Adecco έχει παρουσία. Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, για να διεκδικήσουν τον ρόλο στο Cluster, όπου ανήκει η χώρα διαμονής τους, πλαισιώνοντας τον Cluster Head του ομίλου Adecco και τα ηγετικά στελέχη της περιοχής αυτής για έναν μήνα.

Για την Ελλάδα, υποψήφιοι και από τις τρεις χώρες του Cluster Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, θα αξιολογηθούν και ένας ταλαντούχος υποψήφιος θα ζήσει την εμπειρία αυτή δίπλα στον Vice President & Cluster Head Ελλάδας, Βουλγαρίας & Ρουμανίας, του ομίλου Adecco, κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά.

Από όλους τους ταλαντούχους υποψηφίους που θα ξεχωρίσουν σε αυτό το πρώτο στάδιο, ένας θα επιλεγεί, για να γίνει Global CEO for One Month και να εργαστεί, υπό την άμεση καθοδήγηση του CEO του ομίλου Adecco, Denis Machuel.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος «CEO for One Month». Στη συνέχεια, θα περάσουν από μία ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή εκείνου που θα αναλάβει τον ρόλο του CEO for One Month στο Cluster Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας.

Η θέση είναι έμμισθη, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης του υποψηφίου, που θα επιλεχθεί. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι επιλεγμένοι CEOs for One Month, ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση και έχουν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες στον όμιλο Adecco.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Adecco δημιούργησε το πρόγραμμα «CEO for One Month» ως μία πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και της έλλειψης δεξιοτήτων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, ώστε να μπορέσουν να μπουν με τα απαραίτητα εφόδια στην αγορά εργασίας. Η έλλειψη εμπειρίας αναφέρεται ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα. Το πρόγραμμα «CEO for One Month» υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους, ώστε να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, μέσω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, που παρέχει.

