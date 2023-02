Βενιζέλος: Παρά το μομέντουμ δεν θα αλλάξει η στάση της Τουρκίας – Η ΝΔ δεν αναζητά συνεργασίες

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ βρέθηκε χθες καλεσμένος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπου και σχολίασε την επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν, τις εκλογές που πλησιάζουν και την απόφαση του Κώστα Καραμανλή να μην είναι πλέον υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε επίσης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και αν πιστεύει πως αυτός θα τελειώσει με ήττα του Πούτιν. Για το αν βλέπει νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη βιβλική καταστροφή στην Τουρκία ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν και την Ελλάδα και την Τουρκία συμμάχους και είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Θέλουν να υπάρχει διπλωματικός διάλογος, πολιτική προσέγγιση, ειρηνική επίλυση των διαφορών. Εμείς βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θεωρούμε πως διαφορά με την έννοια του διεθνούς δικαίου είναι μόνο η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί μονομερείς τουρκικοί ισχυρισμοί. Αυτοί έχουν επεκταθεί τα τελευταία, τρεισήμισι χρόνια. Οι γκρίζες ζώνες το 2019 ήταν στα Ίμια. Τώρα είναι στην Κρήτη, το casus belli το 2019 ήταν στο Αιγαίο, τώρα έχει πάει στη Μεσόγειο. Οι σεισμοί από την άλλη πλευρά, διαμορφώνουν ένα μομέντουμ τελείως διαφορετικό». Για το έαν βλέπει ένα μομέντουμ: «Απολύτως, υπήρξε αυτό άλλωστε και το 1999, δεν θα αλλάξει η στρατηγική αντίληψη της Τουρκίας. Άλλωστε, η Τουρκία είναι και αυτή σε προεκλογική περίοδο. Θα δούμε ποια θα είναι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν. Θα γίνουν. Ακόμη και αν αναβληθούν. Θα γίνουν, μάλιστα και όλες οι εκλογές. Θα υπάρχει μια προεκλογική περίοδος ουσιαστικά. Για το πως θα κινηθεί ο Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα: «Νομίζω προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι θα σκεφτεί ένα θερμό επεισόδιο που είναι πάντα ένα σενάριο το οποίο όλοι αποστρεφόμαστε. Η θεωρία του θερμού επεισοδίου πρέπει κάποια στιγμή να μελετηθεί, γιατί θερμό επεισόδιο μεταξύ δύο νατοϊκών χωρών κ. Κουβαρά, σημαίνει ότι θα επιταχυνθούν διαδικασίες οι οποίες σε καθίζουν σε ένα τραπέζι συζητήσεων, πολιτικών και διπλωματικών. Δεν πρόκειται να γίνει γενίκευση ενός θερμού επεισοδίου, αλλά οι συμβολισμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι». Για το αν πρέπει να πάμε ξανά σε συνομιλίες Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Σύντομα θα γίνει συνάντηση και πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Αυτές λειτουργούν και εκτονωτικά και προωθητικά και νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση να ξαναγίνουν αυτές οι επαφές. Θα δούμε βέβαια, ποιος θα είναι ο πρόεδρος στην Τουρκία και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα γιατί περιμένουμε να δούμε στην επιλογή του εκλογικού σώματος, όταν αποφασίσει. Ας μιλήσουμε θεσμικά ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος είναι εκτελεστικός, ασκεί την πολιτική εξουσία. Βεβαίως πρέπει να έχουν συχνές και ουσιαστικές συζητήσεις». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqok70djeyr5) Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απειλή της χρήσης πυρηνικών: «Εάν δεν καταληφθεί η Ουκρανία και δεν χάσει την κυριαρχία της και την ανεξαρτησία της, εάν δεν αλλάξει αναγκαστικά κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη βούληση του ουκρανικού λαού, εάν δηλαδή δεν επιτευχθούν οι περιβόητοι στόχοι της αποναζιστικοποίησης που έθεσε ο κ. Πούτιν εντός εισαγωγικών, θα έχει ηττηθεί η Ρωσία. Ήδη το γεγονός ότι ξεκίνησαν για στρατιωτικό περίπατο για μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση και έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο με πολύ μεγάλες επιπτώσεις αρνητικές για την οικονομία, την οικονομία, την κοινωνία, τη διεθνή εικόνα της Ρωσίας. Είναι μια ήττα στρατηγικού χαρακτήρα. Δεν θα τελειώσει εύκολα πόλεμος. Δεν μπορούμε να αναμένουμε μια εύκολη λύση, ακόμη και αν πηγαίναμε σε μια εκεχειρία με την εκκρεμότητα που υπάρχει στο Ντονμπάς με την εκκρεμότητα που υπάρχει στην Κριμαία, με την εκκρεμότητα που υπάρχει για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αντιλαμβάνεστε ότι η ίδια η Ευρώπη νιώθει ανασφαλής και δεν μπορεί μόνη της κίνδυνος να προσφέρει στον εαυτό της ομπρέλα. Ομπρέλα αντιπυρηνική στην Ευρώπη προσφέρουν μόνον οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχουν πυρηνικές κεφαλές». Για την πιθανότητα εμπλοκής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στον πόλεμο: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς έχουν ενεργό ανάμειξη στήριξης της Ουκρανίας οικονομικής, στρατιωτικής με πολεμικά υλικά, με εξοπλιστικά συστήματα, με εκπαίδευση, με πολιτική στήριξη. Η επίσκεψη Μπάϊντεν στο Κίεβο είναι μια εντυπωσιακή, ιστορική δήλωση στρατηγικών προθέσεων. Από την άλλη πλευρά, η απάντηση του κ. Πούτιν με την ομιλία του στην πραγματικότητα είναι επανάληψη της πυρηνικής απειλής. Η αποχώρηση από New START από τη συμφωνία για τον έλεγχο των στρατηγικών εξοπλισμών είναι ένα βήμα προς τα πίσω». Για τις εκλογές και αν θα πρέπει να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες κάλπες με απλή αναλογική: «Οι εκλογές γίνονται για να εκφραστεί η βούληση του εκλογικού σώματος και για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Αυτό λέει το άρθρο 37 του Συντάγματος. Εάν δεν έχουμε απόλυτη πλειοψηφία – που δεν θα έχουμε – λόγω εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής. Θα δοθούν οι λεγόμενες διερευνητικές εντολές. Αν θέλετε να μιλήσουμε αμιγώς πολιτικά, παρότι το Σύνταγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη συνοχή της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, έχουμε διατυπωμένες τρεις προτάσεις ή μια πρόταση είναι αυτή που είπε αναλυτικά σε σας ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοδυναμία πάση θυσία. Άρα, ούτε διερευνητικές εντολές την πρώτη φορά, ούτε συζήτηση και συνεργασία. Πάμε στις δεύτερες εκλογές με ενισχυμένη αναλογική και θα είμαι αυτοδύναμος.Το σενάριο να μην υπάρχει αυτοδυναμία και τη δεύτερη φορά δεν το εξετάζουμε, άρα δεν έχουμε πρόταση συνεργασίας από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει χρήση των διερευνητικών εντολών, δεν συνομιλεί με κανένα κόμμα, δεν θέλει καμία συνεργασία. Θέλει μια μονοκομματική, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων, δεν το έχει διατυπώσει κανείς, πλην της Νέας Δημοκρατίας, ως κριτική, ως κριτική απέναντι σε ένα σενάριο που δεν έχει διατυπωθεί. Γιατί είδα ότι ο κ. Τσίπρας στην Καρδίτσα την Κυριακή είπε ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας των νικητών, κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων των νικητών». Για την ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος: «Mπορώ να τον καλωσορίσω στη σφαίρα της μετα πολιτικής, η οποία βέβαια έχει προϋποθέσεις και αυτή θέλει κόπο. Πρέπει πρέπει να να λες πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όταν είσαι ελεύθερος η απελεύθερος, συμβάλλεις με τον τρόπο σου σε αυτό που λέγεται δημόσιο βίο». 