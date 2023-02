Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την καινοτομία στο Δημόσιο

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ υπερψηφίσθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής επί της αρχής του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για το σύστημα καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, που ρυθμίζει παράλληλα και σειρά άλλων ζητημάτων (ζητήματα της γ.γ. Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, δυνατότητα δικαστικής προσφυγής του υπουργείου Εσωτερικών σε περίπτωση απεργιών στους ΟΤΑ, ευζωία ζώων συντροφιάς κ.ά.). Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την πάγια επιλογή της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης για όλα τα νομοσχέδια. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια, ενώ το ΚΚΕ το καταψήφισε. Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, κατά την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης και απαντώντας στην γενικότερη κριτική για το έργο του υπουργείου του, ανέφερε ότι αυτό έχει παραγάγει αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως έχουν ιδρυθεί πολλοί αναπτυξιακοί οργανισμοί που συνεργάζονται και παίρνουν ήδη έργα από τους δήμους και παρέχουν υπηρεσίες στην αναπτυξιακή προσπάθεια των δήμων. Ο νέος εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση, προφανώς δεν έχει φέρει αποτέλεσμα αφού δεν έχουν γίνει ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά από την άλλη μεριά ο νόμος χρειαζόταν για να διαμορφώσει ένα καινούργιο περιβάλλον. Παρά ταύτα, οι διατάξεις για την αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκαν, είναι εκείνες που επέτρεψαν στην αυτοδιοίκηση να λειτουργεί μέχρι σήμερα αποτελεσματικά. Για τη νομοθεσία για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα γίνει τον Μάρτιο, ο υπουργός ανέφερε πως δημιουργεί ένα τελείως καινούργιο περιβάλλον για τις προσλήψεις. Από τα τυπικά προσόντα πηγαίνουμε στην ουσιαστική εξέταση, προκειμένου να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες τις οποίες έχουν σήμερα αυτοί οι οποίοι θέτουν υποψηφιότητα. Επίσης, με το καινούργιο πλαίσιο δημιουργεί μια δεξαμενή επιτυχόντων, έτσι ώστε ο κάθε φορέας όταν θα δημοσιεύει μια προκήρυξη, θα υπάρχει ήδη έτοιμος αυτός ο πίνακας κατάταξης για να γίνονται άμεσα οι προσλήψεις. Ο υπουργός σημείωσε πως με αυτό τον τρόπο, με τον προγραμματισμό του 2024 που θα εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο εφέτος, θα έχουμε την δυνατότητα την 1/1/2024 να έχουμε και την άμεση στελέχωση. Και αυτό είναι μια θεαματική διαφορά. Για το θέμα της τηλεργασίας, ο κ. Βορίδης ανέφερε πως έχουν βγει εγκύκλιοι, έχουν δοθεί οι οδηγίες και γίνεται ο προγραμματισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κινείται, επομένως, η εφαρμογή του νόμου. Για τον εσωτερικό έλεγχο, είπε πως έχουν συμπληρωθεί πλήρως οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα υπουργεία, πλήρως οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε νομικά πρόσωπα και σε όλες τις Περιφέρειες και υπάρχουν οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε δήμους που πληρούν τα κριτήρια της Υπουργικής Απόφασης – και από τους 244 δήμους έχουν συγκροτήσει μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε 141 δήμους, ενώ 53 δήμοι έχουν αναθέσει την εργασία σε εξωτερικό πάροχο – επομένως, έχουμε συμμόρφωση σε ποσοστό 75%. Σχετικά με το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, ο υπουργός ανέφερε ότι «θα πρέπει να το αναστοχαστούμε, γιατί έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ βαρύ σύστημα επιλογής προϊσταμένων και ουσιαστικά δεν μας φέρνει αποτέλεσμα – και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να το αξιολογήσει, προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικότεροι σε αυτό». Για το νέο σύστημα αξιολόγησης και δεξιοτήτων, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται και θα δούμε τα αποτελέσματά του. Αναφορικά με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ο κ. Βορίδης είπε ότι ο θεσμός των συντονιστών που εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν λειτούργησε και το πρόβλημα ήταν η θεσμική τους ιδιότητα, ο υπηρεσιακός τους χαρακτήρας. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την καινοτομία στο δημόσιο, ο υπουργός είπε πως «οι θεσμοί τους οποίους θεσπίζουμε εδώ, είναι ουσιαστικά θεσμοί ενισχυτικοί της καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση». Απέρριψε τις εντάσεις σχετικά με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας λέγοντας ότι «ο κόσμος που έρχεται είναι ο ψηφιακός κόσμος. Προφανώς και σε αυτό τον δρόμο θα υπάρχουν ζητήματα και δυσκολίες και καμία πολιτική αμφισβήτηση δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή την πορεία. Είναι σαν να προσπαθείς να σταματήσεις τις συνέπειες της ανακάλυψης του τροχού. Δεν γίνεται». Αναφορικά με το θέμα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που αφορούσε τις θέσεις στην ΑΑΔΕ, ο υπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, ούτε στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τα αιτήματά της η ΑΑΔΕ, ως προς τις προϋποθέσεις που χρειάζεται και θέτει η ίδια, προκειμένου να κάνει την πρόσληψή της και να συμπληρώσει το προσωπικό της, ούτε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προκήρυξη που ελέγχεται από το ΑΣΕΠ. Ούτε πολλώ μάλλον στα θέματα τα οποία τίθενται, με τα οποία εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Και δεν θα υπήρχε ανάγκη να συζητάμε τώρα τη διάταξη που καταθέτουμε στο νομοσχέδιο, εάν στην πραγματικότητα είχαν συμπληρωθεί οι θέσεις από το διαγωνισμό. Αλλά γι’ αυτό τι ευθύνη έχει η κυβέρνηση; Ο υπουργός για το θέμα αυτό, ζήτησε τις θέσεις των κομμάτων προκειμένου να καταλήξουμε στα θέματα αυτά. Σχετικά με την διάταξη του νομοσχεδίου που αφορά την δυνατότητα δικαστικής παρέμβασης του υπουργείου Εσωτερικών, όταν ένα δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο όργανο κηρύσσει απεργία σε υπηρεσίες των δήμων, εξήγησε ότι ο κάθε δήμος δεν είναι εύκολο μεμονομένα να προσφεύγει. Η ΚΕΔΕ είναι συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των δήμων, όχι όμως εργοδοτικό σωματείο, άρα δεν έχει αρμοδιότητα. Αυτό θα μπορεί να το ασκεί όμως το υπουργείο Εσωτερικών. Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Θησέας», λέγοντας ότι είναι «ένα εμβληματικό πρόγραμμα για την Αυτοδιοίκηση». Επισήμανε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που λειτουργεί περίπου 20 χρόνια και χρειάζεται ένα έτος ακόμα παράτασης για να ολοκληρωθεί – κάτι που μας δείχνει και σε τι βαθμό διοικητικής επάρκειας βρισκόντουσαν οι δήμοι, προκειμένου να απορροφήσουν οργανωμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Θησέας». Αντίθετα, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών, παρουσιάζει μία άλλη εικόνα, μια εικόνα τρομερής επιτάχυνσης, όσον αφορά, όχι μόνο τις εντάξεις έργων, αλλά κυρίως τις δημοπρατήσεις, συμβασιοποιήσεις και την υλοποίηση. Μιλάμε για 1.379 ενταγμένα έργα, ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε όλη την επικράτεια, που αφορούν παραδοσιακές υποδομές – αγροτική οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση – μέχρι έργα που έχουν να κάνουν με την «πράσινη μετάβαση»: ανακύκλωση, ηλεκτροκίνηση, ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό, είπε ο κ. Πέτσας, δείχνει και μια ωριμότητα της αυτοδιοίκησης, που παίρνει στα χέρια της τέτοιους είδους χρηματοδοτικά εργαλεία, και μην έχετε καμιά αμφιβολία, ότι ο κύριος όγκος της υλοποίησης αυτών των έργων θα φανεί μέσα στην περίοδο 2023-2027, την επόμενη δηλαδή περίοδο. Σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα ζώα συντροφιάς του νομοσχεδίου, ο κ. Πέτσας ανέφερε πως οι τροποποιήσεις που γίνονται, έχουν να κάνουν με το πώς θα καταστήσουν πιο λειτουργικό το πλαίσιο του νόμου που θεσπίσαμε το 2021. Μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει στην δευτερογενή νομοθεσία που έχει ξεδιπλώσει το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Προχωρήσαμε στο σχετικό διαγωνισμό. Υπάρχει ανάδοχος, υλοποιείται το έργο και ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα πρώτα υπο-μητρώα θα αρχίσουν να ισχύουν μέσα στην άνοιξη – ενδεχομένως τον Απρίλιο – και με ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες. Γι’ αυτό στην παράταση την οποία δίνουμε για το μητρώο, προβλέπουμε ότι αυτή θα είναι μέχρι το απολύτως εύλογο χρονικό διάστημα του 2023, προκειμένου να λειτουργεί πλήρως το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, είπε ο υπουργός. Το πρόγραμμα «’Αργος» ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται. Έχουμε προχωρήσει στην εκταμίευση πάρα πολλών εκατομμυρίων για καταφύγια, για πάγιο εξοπλισμό, για θέματα που έχουν να κάνουν με το τσιπάρισμα ή το σκανάρισμα, όπως έχουμε κάνει δύο εμβληματικές κινήσεις. Για πρώτη φορά μέσα από το πρόγραμμα αυτό, υλοποιείται ένα μεγάλο πρόγραμμα στειρώσεων ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και επίσης για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των δήμων με 3 εκατομμύρια ευρώ για εμβολιασμό έναντι των ζώων. Αυτά δεν είχαν γίνει ξανά. Επομένως, εκείνοι που προεξοφλούσαν ότι το πρόγραμμα «’Αργος» δεν θα λειτουργήσει, σήμερα βρίσκονται μπροστά στην πραγματικότητα, είπε ο αναπληρωτής υπουργός. Παράλληλα, ανέφερε ο κ. Πέτσας, «έχει προχωρήσει η κοινή υπουργική απόφαση με το υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τα κριτήρια κατανομής των πόρων της πάγιας χρηματοδότησης στους δήμους και εκδόθηκε και η πρώτη κατανομή 5 εκατομμυρίων στο τέλος του 2022, για όλα αυτά που σχετίζονται με την ιατρική φροντίδα. Με όλα αυτά που σχετίζονται με την τροφή, με τις καθημερινές λοιπόν, δαπάνες που απαιτούνται για την ευζωία των ζώων συντροφιάς που έχουν τύχει να είναι αδέσποτα σε διάφορους δήμους της χώρας μας. Επιπλέον, έχει προχωρήσει το ζήτημα της ΚΥΑ για τα καταφύγια. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τις προδιαγραφές, και όποια βελτίωση κάνουμε στο νομοθετικό πλαίσιο, έχει να κάνει με το πώς θα είναι πιο λειτουργικό το πρόστιμο που θα εισπράττεται και πώς θα κατανέμεται μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή στο υπουργείο Εσωτερικών, για προγράμματα που έχουν να κάνουν με την μεγαλύτερη ενίσχυση των προγραμμάτων ευζωίας των ζώων συντροφιάς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ερχόμαστε σήμερα να καταστήσουμε πιο λειτουργική την επιτροπή παρακολούθησης του νόμου για τα ζώα συντροφιάς. Ο αναπληρωτής υπουργός, τόνισε πως αυτό «είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και για πρώτη φορά πιστεύω πήραμε στα σοβαρά ως οργανωμένη πολιτεία το ζήτημα αυτό, την ευζωία των ζώων συντροφιάς». 