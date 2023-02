Δένδιας για Καραμανλή: Θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδέες της Η ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών για την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να αποσυρθεί από τον κοινοβουλευτικό βίο «Ο Κώστας Καραμανλής θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδέες της» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εκλογές και να ολοκληρώσει την κοινοβουλευτική του διαδρομή.. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωνει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: «Ο Κώστας Καραμανλής θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδέες της, όπως πράττει από τότε που τον γνώρισα, ως στέλεχος της ΟΝΝΕΔ». Δείτε την ανάρτησή του Ο Κώστας Καραμανλής θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδέες της, όπως πράττει από τότε που τον γνώρισα, ως στέλεχος της ΟΝΝΕΔ. — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 21, 2023 BEST OF NETWORK 21.02.2023, 18:05 22.02.2023, 07:51 21.02.2023, 14:05 22.02.2023, 09:25 22.02.2023, 09:27 21.02.2023, 15:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )