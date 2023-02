Δημοσκόπηση στην Κρήτη: Σε ποιες περιοχές είναι μπροστά η ΝΔ και σε ποιες ο ΣΥΡΙΖΑ

Με 2 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας (27% έναντι 25%) προηγείται σε επίπεδο Κρήτης ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της εταιρίας PALMOS ANALYSIS για λογαριασμό της Τηλεόρασης CRETA και του portal Creta24.gr. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της, ενώ φαίνεται να προηγείται στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σημαντικά ενισχυμένα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο Λασίθι βρίσκεται δεύτερο μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο ξεπερνά στην πρόθεση ψήφου το 15%. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να κυμαίνεται στο 30% έως 35%, η Νέα Δημοκρατία από 28% έως 33% και το ΠΑΣΟΚ από 15% έως 20%. Πρόθεση ψήφου Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση στην Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 27%, η Νέα Δημοκρατία 25%, το ΠΑΣΟΚ 14%, το ΚΚΕ 4%, το ΜέΡΑ25 3% και η Ελληνική Λύση 1% . Το 7% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως θα ψήφιζαν άλλο κόμμα, ενώ το 19% δηλώνουν αναποφάσιστοι. Τα αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα: Ηράκλειο Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 28%, η Νέα Δημοκρατία 23%, το ΠΑΣΟΚ 16%, το ΚΚΕ 4%, το Μέρα25 3%, ενώ 5% των ερωτηθέντων θα ψήφιζαν άλλο κόμμα και το 21% δήλωσαν αναποφάσιστοι. Αναφορικά με την μεταβολή που παρουσιάζουν τα ποσοστά των κομμάτων σε σχέση με τις εκλογές του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε συγκεντρώσει το 43,2% των ψήφων παρουσιάζει πτώση της τάξης του 15,2%, η Νέα Δημοκρατία, που είχε λάβει ποσοστό 30,2%, παρουσιάζει πτώση κατά 7,2%, το ΠΑΣΟΚ, που έλαβε το 11,4% των ψήφων, καταγράφει άνοδο κατά 4,6%, το Μέρα25, που το 2019 έλαβε 4%, καταγράφει πτώση κατά 1% και το ΚΚΕ που είχε λάβει 3,6%, σημειώνει άνοδο κατά 0,4%. Χανιά Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, το 27% Νέα Δημοκρατία, το 9% ΠΑΣΟΚ, το 4% ΚΚΕ, το 3% Ελληνική Λύση και το 2% Μέρα25. Το 10% θα ψήφισε άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 14% των ερωτηθέντων. Οι μεταβολές των ποσοστών των κομμάτων σε σχέση με το 2019 διαμορφώνονται ως εξής: ο ΣΥΡΙΖΑ(είχε λάβει 37,4%) καταγράφει πτώση κατά 5,4%, η Νέα Δημοκρατία(είχε λάβει 34,1%) σημειώνει πτώση της τάξης του 7,1%, το ΠΑΣΟΚ (είχε λάβει 6,5%) καταγράφει άνοδο κατά 2,5%, το ΚΚΕ(είχε λάβει 5%) σημειώνει πτώση κατά 1%, το Μέρα25 (είχε λάβει 4,9%) καταγράφει πτώση της τάξης του 2,9% και η Ελληνική Λύση(είχε λάβει 3,1%) σημειώνει πτώση κατά 0,1%. Ρέθυμνο Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 32%, ΣΥΡΙΖΑ 22%, ΠΑΣΟΚ 16%, Μέρα25 7%, ΚΚΕ 2% και Ελληνική Λύση 2%. Άλλο κόμμα θα ψήφιζε το 9% των ερωτηθέντων, ενώ το 10% δηλώνουν αναποφάσιστοι. Πτώση κατά 15% σε σχέση με τις εκλογές του 2019 καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε και είχε συγκεντρώσει το 37%, πτώση κατά 4,6% η Νέα Δημοκρατία που είχε λάβει 36,6%, άνοδο της τάξης του 6,2% σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που το 2019 είχε συγκεντρώσει το 9,8%, πτώση κατά 1,3% για το ΚΚΕ που είχε λάβει 3,3%, πτώση κατά 3,5% για το Μέρα25 που είχε λάβει 7% , ενώ πτώση κατά 0,3% σημειώνει η Ελληνική Λύση που το 2019 είχε λάβει το 2,3% των ψήφων. Λασίθι Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου το 25% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, το 18% ΣΥΡΙΖΑ, το 18% ΠΑΣΟΚ, το 6% Μέρα25, το 4% ΚΚΕ, το 1% Ελληνική Λύση, ενώ άλλο κόμμα θα ψήφιζε το 2% των συμμετεχόντων στην έρευνα και το 25% δήλωσαν αναποφάσιστοι. Σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε λάβει 34,6%, καταγράφει πτώση της τάξης του 16,6%, η Νέα Δημοκρατία(είχε λάβει 34,3%) πτώση κατά 9,3%, το ΠΑΣΟΚ(είχε λάβει 15,4%) άνοδο κατά 2,6%, το ΚΚΕ (είχε λάβει 2,9%), άνοδο κατά 1,1%, το Μέρα25 (είχε λάβει 3,1%) άνοδο κατά 2,9% και η Ελληνική Λύση (είχε λάβει 2,6%)πτώση κατά 1,6%. Ειδήσεις σήμερα: Τα εννέα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο Αλβανοί τσακώθηκαν σε καφετέρια, πυροβόλησαν και σκότωσαν πελάτη Το ρομάντζο της Βανδή με τον Μπισμπίκη: Οι υπέρ, οι κατά και η… πρώην

