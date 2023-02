Δημοσκόπηση ALCO: «Ναι» σε δεύτερη κάλπη, ακόμα κι αν προκύπτουν κυβερνήσεις συνεργασίας Το προφίλ των αναποφάσιστων – Το 55% είναι πάνω από 45 ετών – Περισσότερες οι γυναίκες που δεν έχουν αποφασίσει Την επιλογή δεύτερων εκλογών, σε αναζήτηση σταθερής κυβέρνησης κάνει η πλειοψηφία, ακόμα κι αν προκύψει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού στην πρώτη κάλπη, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της μέτρησης της ALCO. Μάλιστα, το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής συγκεντρώνει μία κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, μιας και η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της ΝΔ έλκονται από το σύνθημα περί αυτοδυναμίας που εκπέμπει η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των αναποφάσιστων, με τις γυναίκες να έχουν 55% του συνόλου, ενώ οι άνω των 45 αποτελούν το 55% εκείνων που δεν έχουν αποφασίσει. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το 35% όσων δεν έχουν αποφασίσει δηλώνουν κεντρώοι ή κεντροαριστεροί, ενώ σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, η μεγαλύτερη ομάδα (το 25%) δηλώνουν μηνιαία εισοδήματα από 700 έως 1000 ευρώ. Στο ερώτημα «σε ποιον από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία», το 24% αναφέρει τον πρωθυπουργό και το 21% τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. BEST OF NETWORK 22.02.2023, 14:30 22.02.2023, 07:51 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

