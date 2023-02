Εβδομάδα εθνικών θεμάτων για τον ΣΥΡΙΖΑ – Επίσκεψη Τσίπρα στην Κύπρο

Στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων εστιάζει τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, καθώς οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, από την μερική μεταστροφή του κλίματος στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς έως τη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Ουκρανίας, δεν αφήνουν ασυγκίνητη την Κουμουνδούρου. Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης του κ. Τσίπρα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, καθώς η επίσκεψη του επικεφαλής του Στειτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα συνέπεσε χρονικά με την αιφνιδιαστική περιοδεία του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία και την Πολωνία. Προσερχόμενος στη συνάντηση με «δύο σαφείς κόκκινες γραμμές», ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε «τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της πολυεπίπεδης ελληνοαμερικανικής στρατηγικής συνεργασίας σε αμοιβαία επωφελή βάση», ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας, διεκδικώντας ταυτόχρονα ρόλο, ενεργειακό και οικονομικό, στην νέα αρχιτεκτονική -ασφάλειας- της περιοχής. Ιδίως, όταν, κατά την Κουμουνδούρου, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επέδρασε άμεσα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυξάνοντας την ένταση της τουρκικής επιθετικότητας και του ανταγωνισμού στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος των ΗΠΑ δεν μπορεί να περιορίζεται στην πώληση όπλων στην Ελλάδα και στην έκδοση ανακοινώσεων στην συνέχεια των παραβιάσεων, ούτε στην αποστολή μηνυμάτων ανοχής στην τουρκική επιθετικότητα (αγωγός Εastmed, πώληση F-16), όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας προς τον ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης του θετικού μομέντουμ στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, ώστε να δημιουργηθεί μια «νέα δυναμική», μέσα από την προώθηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και με ορίζοντα την προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, όπως είπε. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε πως οι ΗΠΑ έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν ασκώντας πιέσεις στην Τουρκία για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος με «δύο σαφείς κόκκινες γραμμές»: αφενός την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και αφετέρου το δικαίωμά της να προασπίζει την εδαφική ακεραιότητα των νησιών της με στρατιωτική παρουσία. Επιπλέον, στην επέτειο του ενός χρόνου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπογράμμισε προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ την ανάγκη να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από την διεθνή κοινότητα για τερματισμό της παράνομης και αιματηρής ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε με νόημα ότι αποτελεί επιλογή κάθε χώρας πώς θα επιδείξει αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό, που στην περίπτωση της Ελλάδας θα πρέπει κατά τον κ. Τσίπρα να γίνει χωρίς την αποστολή πολεμικού εξοπλισμού και μάλιστα από τα νησιά της, όπως είπε. Παρά τη βαριά ατζέντα της διμερούς συνάντησης, αυτή διεξήχθη σε καλό κλίμα, όπως επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο twitter και o Άντονι Μπλίνκεν. «Καλή συνάντηση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την κοινή δέσμευση των εθνών μας στη δημοκρατία και στη διατήρηση της ισχυρής διμερούς μας σχέσης. Είμαι περήφανος που λέω ότι η σταθερή συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα επωφελείται από την ακλόνητη δικομματική υποστήριξη» ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Η διάρκεια της συνάντησης, άλλωστε, στην οποία συμμετείχαν ακόμη ο Τομεάρχης Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Βαγγέλης Καλπαδάκης, ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, που οι δύο άνδρες είχαν στη διάθεσή τους, για να συζητήσουν. Επίσης, θετικά αποτιμά η Κουμουνδούρου το γεγονός ότι ο κ. Μπλίνκεν συναντήθηκε θεσμικά με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, μολονότι ο κύκλος των συνομιλητών του στις περισσότερες περιοδείες του περιορίζεται στους επικεφαλής και τα υψηλόβαθμα στελέχη των κάθε φορά κυβερνήσεων. Από τα αντικείμενα της συζήτησης μεταξύ των κ. Τσίπρα και Μπλίνκεν δεν απουσίαζε ούτε το Κυπριακό, για το οποίο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε πως πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια μετά τις εκλογές για επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Η αποστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το Κυπριακό αποτελεί αφετηρία της περιοδείας του στο νησί, περιοδεία η οποία ξεκινά αύριο στις πέντε το απόγευμα, οπότε ο κ. Τσίπρας θα γίνει δεκτός από τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τσίπρας θα είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός αρχηγός που θα συναντήσει κατ’ιδίαν τον νεοκλεγέντα Κύπριο Πρόεδρο και λίγη ώρα πριν ο κ. Χριστοδουλίδης βρεθεί ενώπιος ενωπίω με τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στην κατοικία του Κόλιν Στιούαρτ, Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, διερευνώντας τις δυνατότητες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών. Πλην της συνάντησής του με τον κ. Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οδηγεί στην Κύπρο η πρόσκληση που δέχθηκε να απευθύνει ομιλία σε αφιερωματική εκδήλωση για τον Κύπριο πολιτικό και Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Βάσο Λυσσαρίδη. Επιπλέον, κατά την παραμονή του στο νησί, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, τον οποίο ο κ. Τσίπρας αναμένεται να συγχαρεί, μεταξύ άλλων, για την υψηλή επίδοση του κόμματός του, στις Προεδρικές εκλογές. Περιοδείες και πρώτη κατοικία Επιστρέφοντας από την Κύπρο, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά περιοδειών ανά την Ελλάδα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, με παρεμβολή την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επόμενη εβδομάδα. Συμμετοχή στην διαμόρφωση της πρότασης είχαν πρώην κυβερνητικά στελέχη και τεχνοκράτες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεταξύ των οποίων η αρμόδια Τομεάρχης, Έφη Αχτσιόγλου, η Λούκα Κατσέλη, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και άλλα στελέχη του Τομέα Οικονομικών του κόμματος, ενώ η πρόταση θα αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. 