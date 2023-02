Εκλογές 2023: Δύο γυναίκες προερχόμενες από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιες με τη ΝΔ Προέρχονται από τον κεντρώο χώρο στον οποίο στοχεύει ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα στην Κρήτη 22.02.2023, 16:01 UPD: 22.02.2023, 16:06 17 ΣΧΟΛΙΑ Με δύο νέες γυναικείες υποψηφιότητες ενισχύονται τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Ωστόσο αυτό που δίνει ιδιαίτερη υπεραξία στις εν λόγω υποψηφιότητες είναι το γεγονός ότι προέρχονται από τον κεντρώο χώρο στον οποίο στοχεύει ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα στην Κρήτη. Εξάλλου σύμφωνα με τα ευρήματα τελευταίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Creta24, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σε επίπεδο Κρήτης με μόλις δύο μονάδες της Νέας Δημοκρατίας (27% έναντι 25%) με τα ποσοστά του -πλην των Χανίων- να έχουν υποχωρήσει αισθητά. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις δυνάμεις της, ενώ φαίνεται να προηγείται στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με πληροφορίες στις λίστες των Χανίων θα βρίσκεται η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, Χαρίκλεια Ντερμανάκη, η οποία στις εθνικές εκλογές του 2012 ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Ας σημειωθεί ότι το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη από το 2012 δεν είχε καταφέρει να εκλέξει βουλευτή στη συγκεκριμένη περιφέρεια ενώ η ίδια δύο χρόνια αργότερα αποχώρησε από το κόμμα. Η Χαρίκλεια Ντερμανάκη Μια παθολόγος – ογκολόγος προστίθεται στις νέες υποψηφιότητες στο νομό Ηρακλείου. H Γωγώ Μηλάκη με πλούσιο ερευνητικό και επιστημονικό υπόβαθρο, την τελευταία περίοδο είναι εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό τον Σταύρο Αρναουτάκη. Παράλληλα διατελεί μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης και Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ. Η Γωγώ Μηλάκη Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Υδραυλικός που δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ο Αλβανός που έπεσε νεκρός στην καφετέρια Γαλλία: «Μία φωνή μου είπε να την σκοτώσω», λέει ο μαθητής που μαχαίρωσε την καθηγήτριά του Ιαπωνία: Μυστήριο με μεγάλη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – «Δεν είναι νάρκη» λένε οι αρχές 22.02.2023, 16:01 UPD: 22.02.2023, 16:06 17 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )