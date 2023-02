Επίσκεψη Τσίπρα στην Κύπρο – Τετ α τετ με Χριστοδουλίδη Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της Κύπρου Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αύριο Πέμπτη, θα επισκεφθεί την Κύπρο, προσκεκλημένος στην εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Βάσο Λυσσαρίδη, πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, που διοργανώνει ο δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Αναλυτικό πρόγραμμα 11:15 Συνάντηση με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, πρώην προεδρικό υποψήφιο. 12:15 Συνάντηση με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, πρόεδρο της ΕΔΕΚ. 13:15 Γεύμα με Στέφανο Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. 17:00 Συνάντηση με τον Νίκο Χριστουδουλίδη, εκλεγμένο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 19:00 Συμμετοχή στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη. 20:30 Δείπνο που διοργανώνει ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, δήμαρχος Λευκάρων. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Υδραυλικός που δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ο Αλβανός που έπεσε νεκρός στην καφετέρια Γαλλία: «Μία φωνή μου είπε να την σκοτώσω», λέει ο μαθητής που μαχαίρωσε την καθηγήτριά του Ιαπωνία: Μυστήριο με μεγάλη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – «Δεν είναι νάρκη» λένε οι αρχές BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 16:17 22.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )