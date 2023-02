Εύα Καϊλή – Politico: Το ένταλμα σύλληψης αναφέρεται σε «αρκετά εκατομμύρια ευρώ»

Σε νέα αποκάλυψη για την Εύα Καϊλή και την εμπλοκή της στο Κατάρ-gate προχωρά το Politico επικαλούμενο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της και στο οποίος αναφέρεται ότι «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» παραδόθηκαν στους βασικούς υπόπτους του σκανδάλου. «Τα σημαντικά χρηματικά ποσά πληρώθηκαν κρυφά σε μετρητά από το Μαρόκο και το Κατάρ» αναφέρεται, σύμφωνα με το Politico, στο ένταλμα σύλληψης της Εύας Καϊλή, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν χρήματα σε βαλίτσα ενώ με μετρητά είχε εντοπιστεί και ο πατέρας της στην επιχείρηση της 9ης Δεκεμβρίου. Στο ένταλμα περιγράφεται, επίσης, ένα κύκλωμα με έδρα τις Βρυξέλλες το οποίο ενεργούσε από το 2021 για λογαριασμό του υπουργού Εργασίας του Κατάρ, Αλί μπιν Σαμίχ Αλ Μάρι. Σημειώνεται, επίσης, ότι το Κατάρ «έτρεχε» τις υποθέσεις του μέσω του πρώην ευρωβουλευτή και φερόμενου ως «εγκέφαλου» του Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι. «Ο υπουργός Εργασίας του Κατάρ φαίνεται ότι έλεγχε τις δραστηριότητες του Παντσέρι» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ένταλμα σύλληψης της Καϊλή. To δημοσίευμα του Politico για την Εύα Καϊλή Όσον αφορά τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, υποστηρίζεται ότι ήταν ο ενδιάμεσος σύνδεσμος ανάμεσα στον Παντσέρι και την Καϊλή: «Η έρευνα έδειξε ότι οι εντολές δίνονταν από τον κ. Παντσέρι στη σύζυγο της κατηγορουμένης». Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος οι συντάκτες του εντάλματος σύλληψης της Εύας Καϊλή αναφέρουν ότι ο Παντσέρι πήγαινε στον Τζόρτζι όποτε ήθελε να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά της καθαιρεθείσας ευρωβουλευτού. Ειδική αναφορά γίνεται, μάλιστα, σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Αντόνιο Παντσέρι ήταν ενοχλημένος από τις συνομιλίες που είχε η Εύα Καϊλή με μια «μυστηριώδη φιγούρα», μια «Ολλανδή» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Ο Παντσέρι επέκρινε το γεγονός ότι η Καϊλή είχε μιλήσει στην Ολλανδή» αναφέρεται στο ένταλμα όπου σημειώνεται ότι ο «εγκέφαλος» του Qatargate ένιωθε ότι η τότε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε υπερβεί τα εσκαμμένα. «Θα ήταν καλή ιδέα να της πεις να σταματήσει» φέρεται να είχε πει τότε ο Παντσέρι στον Τζόρτζι. Όπως σημειώνει το Politico το ένταλμα σύλληψης για την Εύα Καϊλή αναφέρει για το πρόσωπό της ότι «είναι η βασική οργανωτής ή συνδιοργανωτής του κυκλώματος δημόσιας διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος». Το Politico απευθύνθηκε στην εισαγγελία των Βρυξελλών ζητώντας διευκρινίσεις για την αναφορά περί «αρκετών εκατομμυριών ευρώ» και πήρε την απάντηση ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμα στην τελική τους εκτίμηση για τις παράνομες πληρωμές που έγιναν στα πλαίσια του Qatargate. Ειδήσεις σήμερα: Αλβανοί τσακώθηκαν σε καφετέρια, πυροβόλησαν και σκότωσαν πελάτη Το ρομάντζο της Βανδή με τον Μπισμπίκη: Οι υπέρ, οι κατά και η… πρώην Η συγγνώμη της Μακρυπούλια, η φοβία για την προσωπική της ζωή και η διάρρηξη στο σπίτι της

