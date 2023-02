Η ελληνική ιθαγένεια στον καθηγητή Kevin Featherstone – Ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου Ο Kevin Featherstone έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα Η ελληνική ιθαγένεια απονεμήθηκε τιμητικά στον Καθηγητή Kevin Featherstone, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Kevin Featherstone έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Αθανάσιου Μπαλέρμπα. Ο κ. Featherstone είναι Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών, κάτοχος της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», και Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο London School of Economics. Είναι επίσης Διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory), το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα για τη σύγχρονη Ελλάδα και Κύπρο. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE. Η ακαδημαϊκή έρευνα του Kevin Featherstone εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σύγχρονη Ελλάδα, στους τομείς της συγκριτικής πολιτικής, των δημόσιων πολιτικών και της πολιτικής οικονομίας. Υπήρξε το πρώτο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, από το 2010 έως το 2013, που δεν ήταν Έλληνας. Το 2013 τιμήθηκε με το παράσημο ‘Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα’ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και το 2021 με το παράσημο του ‘Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα’ της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Πούτιν: Πολύ δύσκολη η στιγμή για τη Ρωσία – Η Δύση έβγαλε «το τζίνι από το μπουκάλι» – Δείτε live Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος – Μητσοτάκης: Τον ευχαριστώ, θα είναι παρών στη μάχη Διαζύγιο για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Σπύρο Δημητρίου BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

