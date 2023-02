Καλλιτέχνες: Τι συμβαίνει με τα πτυχία τους – Το βίντεο της ομάδας The Explainers

Έχουν ακουστεί πολλά για τα πτυχία των καλλιτεχνών. Και πράγματι, είναι ένα περίπλοκο θέμα. Την ίδια ώρα η ομάδα The Explainers μέσα από τον λογαριασμό τους στο Youtube παρουσιάζουν το τι ισχύει σύμφωνα με την έρευνα που έχουν κάνει. Τι συμβαίνει με το Προεδρικό Διάταγμα 85 που ρυθμίζει τα προσόντα και τους τίτλους σπουδών που πρέπει να έχουν όλοι οι επαγγελματίες για να προσληφθούν στο Δημόσιο; Οι The Explainers καταπιάνονται με τη δημόσια συζήτηση τι ισχύει πραγματικά με το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα και πώς οδηγείται σε λύση το χρόνιο πρόβλημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με την ομάδα κατατάσσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων από 231 κλάδους και ορίζει σε ποιες θέσεις του Δημοσίου αντιστοιχούν ποια επίπεδα σπουδών με βάση το εθνικό πλαίσιο προσόντων που από το 2015 διαβαθμίζει τις σπουδές σε οκτώ επίπεδα. Έτσι οι τίτλοι δραματικών σχολών και σχολών χορού βρίσκονταν μεταξύ απολυτηρίου λυκείου και πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Όμως για την κάλυψη διοικητικών θέσεων στο Δημόσιο τα 8 ακαδημαίκά επίπεδα αντιστοιχίζονται στις διαχρονικά τέσσερις κατηγορίες και έτσι από το 2003 οι τίτλοι δραματικών σχολών και σχολών χορού βρίσκονταν στην ίδια κατηγορία με αυτά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή όλους όσους δεν φοίτησαν στα ΑΕΙ και όχι μόνο τους απόφοιτους λυκείου. Δείτε το βίντεο: Το Προεδρικό Διάταγμα δεν ασχολείται με ακαδημαϊκά κριτήρια κανενός κλάδου. Έτσι σε ότι αφορά την καλλιτεχνική σταδιοδρομία των καλλιτεχνών τα κριτήρια πρόσληψης είναι αμιγώς καλλιτεχνικά. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει ΑΣΕΠ αλλά ακρόαση. Απόδειξη ότι μετά το Προεδρικό Διάταγμα ο διαγωνισμός του Εθνικού Θεάτρου για προσλήψεις καλλιτεχνών έθεσε την ακρόαση αποκλειστική προϋπόθεση συμμετοχής. Εάν τώρα ένας ηθοποιός θέλει να προσληφθεί στο δημόσιο – όχι ως ηθοποιός – τότε ασφαλώς υπάρχει ΑΣΕΠ. Εκεί το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει ενδεχόμενη πρόσληψή του σε διοικητική – μη καλλιτεχνική – θέση στο Δημόσιο. Άλλωστε αυτές οι μη καλλιτεχνικές θέσεις στις οποίες απασχολούνται απόφοιτοι δραματικών σχολών και σχολών χορού είναι 100 από τις 750.000 θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Το αίτημα των καλλιτεχνών για αναβάθμιση των σπουδών τους παραμένει ανοιχτό από το 2003. Έως τότε τα πτυχία των παραστατικών σπουδών είχαν τη δυνατότητα με ειδική διαδικασία να πάρουν τιμή με πτυχία των ΤΕΙ στην ανώτερη βαθμίδα. Όμως με την ευρωπαϊκή συμφωνία της Μπολόνια όλα τα ΤΕΙ αναβαθμίστηκαν σε ανώτατα ιδρύματα και όλοι οι κύκλοι σπουδών έγιναν τετραετείς. Έτσι οι δραματικές σχολές και σχολές χορού παρέμειναν τριετείς χωρίς να παίρνουν την ισοτιμία με το ΤΕΙ και έκτοτε αυτό το θέμα έμεινε μετέωρο και προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο της τέχνης που ζητούσε το επίπεδο σπουδών τους να συνεχίσει να μπορεί παίρνει ισοτιμία με ΤΕΙ. Αίτημα που καθίσταται νομικά περίπλοκο διότι οι προϋποθέσεις του πέμπτου επιπέδου δεν είναι ίδιες που διέπουν τη λειτουργία των ΤΕΙ. Το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και μία τέτοια εξίσωση θα συμπαρέσυρε όλους τους άλλους κλάδους σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Το ζήτημα αυτό δεν διευθετήθηκε ούτε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όπου με νόμο επιβεβαίωσε ότι μόνο όσοι είχαν αποφοιτήσει πριν το 2003 μπορούσαν να πάρουν ισοτιμία με τα ΤΕΙ. Και αυτό προκάλεσε νέες πικρίες και αναστάτωση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Αυτή η εκρεμμότητα ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 86 που δεν αλλάζει τίποτε απ’ ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Όμως ανέδειξε την ανάγκη αποφασιστικής παρέμβασης στο πρόβλημα της κατοχύρωσης των σπουδών των καλλιτεχνών. Έτσι με απόφαση του πρωθυπουργού οι καλλιτέχνες εξαιρούνται από το ΑΣΕΠ και όταν προσλαμβάνονται στο δημόσιο ή τους δήμους περιλαμβάνονται σε ειδικό μισθολόγιο. Δημιουργούνται ανώτατες κρατικές σπουδές παραστατικών τεχνών έως το 2025 και έως τότε προβλέπεται ακαδημαϊκή διέξοδος ώστε οι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ με συναφές αντικείμενο. Επιπλέον διορθώνονται μισθολογικές αδικές που προυπήρχαν του Προεδρικού Διατάγματος στις αμοιβές καλλιτεχνών και στο καλλιτεχνικό έργο στο Δημόσιο και διασφαλίζονται τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα των καλλιτεχνών Το Προεδρικό Διάταγμα δεν αποσύρεται όπως ζητούσε η αντιπολίτευση γιατί θα πάγωνε όλες τις προγραμματισμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ για όλους τους κλάδους. Όμως υπήρξε η αφορμή να δρομολογηθεί η δικαίωση των πάγιων αιτημάτων του καλλιτεχνικού κόσμου. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Υδραυλικός που δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ο Αλβανός που έπεσε νεκρός στην καφετέρια Γαλλία: «Μία φωνή μου είπε να την σκοτώσω», λέει ο μαθητής που μαχαίρωσε την καθηγήτριά του Ιαπωνία: Μυστήριο με μεγάλη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – «Δεν είναι νάρκη» λένε οι αρχές

