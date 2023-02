Καρατζαφέρης: Η ΝΔ θα ξεπεράσει το 32%, δεν έχω μιλήσει ποτέ με Μητσοτάκη

Στις πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε μιλώντας στο Mega ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Όπως τόνισε η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετικά κομβική για τις φετινές εκλογές. «Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να καταλάβει ότι διανύουμε μία κομβική περίοδο. Αλλάζουν οι σχέσεις στο Αιγαίο, ανοίγει ο δρόμος για την Ουκρανία, όπου η ανοικοδόμησή της θα προσφέρει τα μάλα στην Ελλάδα. Ποιος θα τα κάνει αυτά; Ο Βαρουφάκης, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας; Είναι δύο, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Επομένως, μόνο και η σύγκριση λέει εάν θέλετε διαχείριση των κεκτημένων, τότε Μητσοτάκης», ανέφερε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqnzu7muuwk9) «Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Μητσοτάκη, δεν έχω συμφωνήσει τίποτα μαζί του. Ανακοίνωσα ότι θα πάω στη βόρεια Ελλάδα για να μαζέψω όλους εκείνους που είναι ενοχλημένοι και δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Θα πάω να πω την αλήθεια, τι αχθοφορεί ο καθένας στον τόπο». Ο Γιώργος Καρατζαφέρης στη συνέχεια σχολίασε τους πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν τη ψήφο των πολιτών. Για τον Κυριάκο Βελόπουλο ανέφερε πως «εάν η αχθοφορία του ήταν στα θετικά δεν θα είχα καμία δυσκολία να πω «Ιδού ο άνθρωπος». Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν έχει την απαραίτητη αχθοφορία για να παραλάβει τα ηνία». «Ο Κασιδιάρης αυτοεξαιρέθηκε με τις πράξεις του» Η εκτίμησή του για τον νόμο που αποκλείει την είσοδο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή ήταν πως η ιστορία θα το περιγράψει με όχι καθαρά γράμματα. «Καλύτερα να ήταν μέσα παρά έξω, γιατί θα υπήρχε ένας μπαμπούλας και θα έκοβε από άλλα όμορα μικρά κόμματα. Θα μπορούσε να υπάρξει το ενδεχόμενο να μην μπει κανένα κόμμα του 3% μέσα. Ο Κασιδιάρης αυτοεξαιρέθηκε με τις πράξεις του». «Ο Ανδρουλάκης έχει παραιτηθεί από τον πρωταγωνιστικό ρόλο» Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε πως εάν χάσει τις εκλογές, τότε τίθεται ζήτημα εντός του κόμματος. «Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταλάβει πως εάν χάσει δύο εκλογές συνεχόμενες ήδη τίθεται θέμα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αυτό που τον ενδιαφέρει και τον νοιάζει είναι να είναι αντιπρόεδρος από την πρώτη εκλογή, διαφορετικά χάθηκε. Έχει παραιτηθεί του πρωταγωνιστικού ρόλου και πάει σε ρόλο παρτενέρ, που διεκδικεί και ο Αλέξης Τσίπρας». «Διχοτομημένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ» Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως βλέπει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σημάδια κάμψεως, ενώ το κόμμα παρουσιάζει διχοτόμηση. «Ο Τσίπρας είναι αρχηγός ενός κόμματος με δύο τάσεις. Τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί να αποκοπεί από τους έξαλλους, γι’ αυτό και η κόντρα με τον Παύλο Πολάκη. Όμως έχει ένα διχοτομημένο κόμμα. Εάν χάσει τις εκλογές θα τεθούν θέματα», είπε. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε πως ο πρόεδρος της ΝΔ εμπνέει εμπιστοσύνη στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα Η πρόβλεψη του Γιώργου Καρατζαφέρη για τις φετινές εκλογές είναι πως η ΝΔ θα ξεπεράσει το 32%, ενώ εκτίμησε πως η διαφορά μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ θα ανέρχεται στις 6-7 μονάδες. Ακόμη, η εκτίμησή του ήταν πως το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα κριθούν στη Μακεδονία. «Είναι στο χέρι μας να αποφύγουμε ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανήκεστη βλάβη. Να μην κάνουμε πειράματα, έχουμε κάτι σωστό. Να το κάνουμε καλύτερο, αλλά όχι να πάμε στο χειρότερο», κατέληξε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ειδήσεις σήμερα: Συνταξιούχοι: Όλες οι πληρωμές έως το τέλος Μαρτίου Κύπρος: Δικηγόρος έλεγε σε πελάτη πως κέρδιζε δίκες που δεν είχαν γίνει – Αποσύρθηκαν ξαφνικά οι κατηγορίες εις βάρος του Αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ για το «ματς Πολάκη» – Η καρατόμηση Αδαμίδη και οι αντιδράσεις για Κεδίκογλου

