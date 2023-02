Κατεβαίνει τελικά υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Βενιέρης Ο Δημήτρης Βενιέρης είναι αδερφός του Κυριάκου Βελόπουλου Τη μετάβαση από τη δημοσιογραφία στην πολιτική ετοιμάζεται να κάνει ο Δημήτρης Βενιέρης, διεκδικώντας μία έδρα στην Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση για την υποψηφιότητά του συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Το όνομα του Δημήτρη Βενιέρη είναι ψευδώνυμο, που κανονικοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε και ο ίδιος το πρόσθεσε στα επίσημα έγγραφα του τότε. Το κανονικό του επίθετο είναι «Βελόπουλος» και είναι αδελφός του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, με τον οποίο πολιτικά δεν συμπορεύεται. Αρχικά, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ο ίδιος φαίνεται ότι απέρριπτε το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του, αν και το όνομά του «έπαιζε» στα σενάρια για την Α’ Θεσσαλονίκης, όπου ήταν και στο παρελθόν υποψήφιος. Τελικώς οι όποιοι λόγοι υποχώρησαν και αποφάσισε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Τα τελευταία χρόνια, ο δημοσιογράφος κρατά το τιμόνι του ραδιοφωνικού σταθμού Status Fm 107,7. Έχει μακρά δημοσιογραφική διαδρομή σε Μέσα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και ειδικά στα ερτζιανά. Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στη Super Κική – «Επαγγελματίας με ξυλοκόπησε» λέει ο άνδρας που την κατήγγειλε Στην τελική ευθεία για την αγορά 20 μαχητικών F-35 – Τα οφέλη για την Ελλάδα Προφυλακίστηκαν άλλοι δυο για τους βιασμούς της 12χρονης – Όσα είπε στην τελευταία κατάθεσή της Best of Network 22.02.2023, 12:30 22.02.2023, 07:51 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

