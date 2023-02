Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό Πάνω από 700. 000 οι αιτήσεις για το Market Pass – Ο πρωθυπουργός αναλύει τις αλλαγές που φέρνει o νέος εξωδικαστικός μηχανισμός 22.02.2023, 11:46 UPD: 22.02.2023, 11:54 Ομιλία στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών στο οποίο περιλαμβάνεται η τροπολογία για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκφωνεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε την ομιλία Λεπτό προς λεπτό η ομιλία του πρωθυπουργου – Ακούμε ψέματα για χιλιάδες πλειστηριασμούς αυτοί που λένε ότι 25.000 πλειστηριασμοί που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πολλοί – Η πολιτεία δεν πρέπει να τιμωρεί αλλά να κατανοεί βοηθώντας τους πολίτες να ορθοποδήσουν – H νέα ρύθμιση για τον εξωδικαστικό φέρνει πιο πυκνό δίχτυ ασφαλείας για τους ευάλωτους – Ξεπέρασαν τις 700.000 οι αιτήσεις για το Market Pass – Το νομοσχέδιο έρχεται μαζί με το market pass που θα καλύπτει το 10% των μηναίων εξόδων κάθε ελληνικής οικογένειας για το επόμενο 6μηνο. -Απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ του 2023 για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μόνιμη κυβερνητική προτεραιότητα η στήριξη των αδυνάμων. Νιώθουμε ακούμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο -Να υπογραμμίσω την διπλή σημασία που έχει το νομοσχέδιο και οι τροπολογίες. Το νομοσχέδιο όπως ανέφερε ο εισηγητής έρχεται να ωφελήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας -Λύνει με διαφάνεια και δικαιοσύνη γόρδιο δεσμό μεταξύ κράτους και πολιτών που ισχύει από την ίδρυσή του. Μόνο από την τελευταία καταγραφή προέκυψε ότι πάνω από 80% δημόσιων εκτάσεων έχει καταπατηθεί. -Κτήματα που η πολιτεία τα διεκδικούσε αλλά ο πολίτης τα ζούσε. Καθορίζονταν πρόστιμα που δεν εισπράττονταν και γινόντουσαν δίκες χωρις αποφάσεις. Οι πολίτες τα χρησιμοποιούσαν χωρίς να τους ανήκουν. -Η αντιφατική και άδικη κατάσταση τελειώνει σήμερα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαγοράσουν νόμιμα τους χώρους που κατοικούν ή ασκούν το επάγγελμα τους ενώ΄το κράτος θα εισπράξει έσοδα -Το τίμημα εξαγοράς βασίζεται στις αντικειμενικές αξίες στην εξίσωση όμως μπαίνουν και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια με εκπτώσεις για πολύτεκνους άτομα με αναπηρία ή όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Κριτήρια θα αποτελούν είδος ακινήτου και διάρκεια χρήσης του -Προβλέπονται όμως και σαφή αντίβαρα ώστε αυτή η διευθέτηση να μην εξελιχθεί σε μαζική και άτακτη τακτοποίηση καταπατημένων. Η τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό Η τροπολογία για τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποκάλυψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, κατατέθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Για πρώτη φορά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και οι διαχειριστές δανείων θα δημοσιοποιούν τις αιτίες απόρριψης των ρυθμίσεων που παράγει αυτόματα η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού. Αυξάνεται έτσι διαφάνεια ώστε να μην αποκλείονται «άνευ λόγου και αιτίας» δικαιούχοι των ρυθμίσεων. Τίθενται έτσι ουσιαστικά γενικοί «κανόνες απόρριψης» που θα γίνονται γνωστοί σε όλους εκ των προτέρων, ενώ σε περίπτωση απόρριψης θα υπάρχει εκ των υστέρων υποχρέωση αιτιολόγηση και από τον οφειλέτη. Παράλληλα προσφέρεται έκπτωση σε τυχόν πρόωρη εξόφληση δόσεων προς το Δημόσιο, ίση με όλους τους τόκους που αντιστοιχούν στην υπολειπόμενη διάρκεια τα ρύθμισης. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, μεταξύ άλλων: 1) Παρέχεται δυνατότητα ένταξης σε όλους όσους χρωστούν πάνω από 10.000 ευρώ, ακόμα και αν το 100% των οφειλών συγκεντρώνεται σε ένα και μόνο χρηματοδοτικό φορέα (πχ ένα στεγαστικό σε μία τράπεζα) 2) Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης (που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο). 3) Οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, καθώς και ο οφειλέτης, αιτιολογούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη συναίνεσή τους σε πρόταση ρύθμισης που προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της Πλατφόρμας. 4) Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, υποχρεούνται να αποστείλουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) επιστολή, με την οποία προσδιορίζουν τους λόγους μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από την ΕΓΔΙΧ. Οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να μεταβάλλουν τους λόγους μη συναίνεσης, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι εκάστοτε νέοι λόγοι μη συναίνεσης γνωστοποιούνται στην ΕΓΔΙΧ με επιστολή των ανωτέρω, αναρτώνται από αυτή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και ισχύουν μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση. 5) Πλέον όμως, και ο οφειλέτης επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή συμπληρώνει την αιτιολογία, προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης. 6) Τεκμαίρεται η συναίνεση στην προτεινόμενη ρύθμιση, κάθε πιστωτή που είναι χρηματοδοτικός φορέας (τράπεζα, διαχειριστή δανείου ή fund κλπ) για τον οποίον προκύπτει μηδενικό ποσό ανάκτησης, σύμφωνα με την αρχή της μη χειροτέρευσης, από το υπολογιστικό εργαλείο του Εξωδικαστικού. Τίθεται όμως ως όρος ότι «διασφαλίζεται για τον πιστωτή καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής». Στην περίπτωση αυτή πάντως, όπου η συναίνεση του Πιστωτή τεκμαίρεται, δεν υπογράφει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά θεωρείται «καταλαμβανόμενος πιστωτής» και παύουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος του οφειλέτη. 7) δυνατότητα υποβολής αίτησης δίδεται και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 8) Επιτρέπεται, υπό όρους, η δυνατότητα εξαίρεσης ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής κατά την υποβολή αίτησης οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του. Πρέπει να μην είναι 15% μεγαλύτερη από την δόση που προτείνει η πλατφόρμα του εξωδικαστικού. 9) Εντάσσονται και οφειλές υπέρ τρίτων, που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης πριν την 1η Φεβρουάριου 2023. Τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπό ψήφιση διατάξεων, για τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων για τις οριζόμενες κατηγορίες οφειλετών. 10) προβλέπεται, σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, η χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης

