Κωνσταντοπούλου κατά Σακοράφα και ΜεΡΑ25 για τον Μπέο – «Η βράβευση με ενόχλησε αλλά δεν με εξέπληξε»

Επίθεση στη Σοφία Σακοράφα και συνολικά στο ΜεΡΑ25 εξαπολύει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την απόφαση της προέδρου του ΣΕΓΑΣ και βουλευτή του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη να βραβεύσει τον Αχιλλέα Μπέο για την προσφορά του στον αθλητισμό. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής σε ανάρτηση της με τίτλο «Για την βράβευση Μπέου από Σακοράφα και τις παλινωδίες αυτών που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους!» αναφέρει πως «η εικόνα της βράβευσης Μπέου από τη Σοφία Σακοράφα με ενόχλησε, αλλά δεν με εξέπληξε. Ακόμη περισσότερο με ενόχλησαν, αλλά δεν με εξέπληξαν, οι παλινωδίες της κας Σακοράφα και του Κόμματός της, του Μέρα25, που εν ολίγοις λένε ότι η Σ. Σακοράφα βράβευσε τον Μπέο από…θεσμική υποχρέωση, γιατί ο Μπέος είναι μεν “τραμπούκος και φασίστας”, αλλά είναι και ο Δήμαρχος που έχει…συνεισφέρει στον Αθλητισμό (το πώς, δεν διευκρινίζεται), οπότε δεν υπάρχει θέμα, γιατί η κα Σακοράφα είναι γνωστή αγωνίστρια!». Η ίδια προσθέτει ότι «ο κ. Μπέος δεν είναι ένας «θεσμικός παράγων», που «θεσμικά βραβεύτηκε» από την κα Σακοράφα, ως «θεσμικό παράγοντα», Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του Μέρα 25. Ο κ. Μπέος είναι ο Δήμαρχος που έχει επιτεθεί, με επελάσεις, ύβρεις, διώξεις, απειλές, τρομοκρατία σε όποιον τολμά να αγωνίζεται για τα δημόσια αγαθά, το δικαίωμα στην ζωή, την υγεία, το περιβάλλον, το νερό. Είναι ο Δήμαρχος που στοχοποιεί και τραμπουκίζει κατοίκους, πολιτικούς αντιπάλους, καλλιτέχνες και όποιον βρεθεί στο δρόμο του και, στη συνέχεια, κρύβεται και φεύγει τρέχοντας όταν βρει αντίσταση νομική και πολιτική” ενω παράλληλα αποτυπώνει και την δική της εμπειρία. Αυτά τα έχω βιώσει εδώ και 2,5 χρόνια, που υπερασπίζομαι τους κατοίκους των Σταγιατών και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, στον αγώνα για το νερό των Σταγιατών, ενάντια στις ύβρεις, τις απειλές, τις συκοφαντίες και τις επιθέσεις Μπέου, που καταχράται την εξουσία του Δημάρχου για να επιβάλλει τον τρόμο και τη θέλησή του. Για αυτές τις επιθέσεις του ο κ. Μπέος δικάζεται στις 6 Μαρτίου 2023, μετά από μήνυση που καταθέσαμε, μαζί με 90 κατοίκους των Σταγιατών και τον Αλκίνοο, τον Ιούλιο 2020. Τα έχω βιώσει και ως υπερασπίστρια αγωνιστών της Μαγνησίας στη δίκη που ο Μπέος έχει προκαλέσει ενάντια σε όσους αγωνίζονταν για καθαρό Παγασητικό. Μια δίκη στην οποία, πλέον, από όταν ανέλαβα, ο Μπέος προσπαθεί να ανακαλέσει την μήνυση που έκαναν οι δικοί του σύμβουλοι, προφανώς κατ’ εντολή του” ανάφερε χαρακτηριστικά για να σχολιάσει ” Το ότι η κα Σακοράφα βράβευσε τον Μπέο και ότι το Μέρα 25 την καλύπτει, προσπαθώντας ταυτόχρονα με κουτοπονηριές και λόγια να χαϊδέψει τα αυτιά των ανθρώπων που ο Μπέος, ως Δήμαρχος, καταδιώκει και στοχοποιεί και των ανθρώπων που αγωνίζονται για τη ζωή, την υγεία, το περιβάλλον, το νερό, απλώς επιτρέπει σε όλους πλέον να αντιλαμβάνονται τι πραγματικά εννοεί το Μέρα 25 όταν λέει «στο πλευρό των αγωνιστών του Βόλου. Επειδή όσοι αγωνιζόμαστε με κόστος και με συνέπεια έχουμε δει και βιώσει πολλές κωλοτούμπες, αυτή η συγκεκριμένη, είναι πολύ χρήσιμη, προειδοποιητικά, για να μην ξεγελαστεί κανείς από ωραία λόγια και παχιές υποσχέσεις. Οι πράξεις μας είναι εκείνες που δείχνουν ποιοι είμαστε και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Και τι δεν είμαστε. Κι αν ένα Κόμμα και η Αντιπρόεδρός του δεν μπορεί να αντισταθεί στην βράβευση Μπέου, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζητήθηκε και στήθηκε με πλούσιο παρασκήνιο και γκρίζες συμφωνίες, είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να αντισταθεί ούτε σε άλλες «Σειρήνες» και θα πέσει τρέχοντας στις αγκαλιές του κάθε επόμενου Μπέου, Τσίπρα ή άλλου «θεσμικού», επικαλούμενο «θεσμικές υποχρεώσεις» και ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς… Εγώ θα παραμείνω στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται. Στο Βόλο, στις Σταγιάτες, στην Αιγείρα, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, στο Μάτι, στη Ρόδο, στην Κρήτη. Όπου με χρειάζονται κι όπου μπορώ να βοηθήσω. Στην πράξη κι όχι με λόγια. Ραντεβού στα Δικαστήρια του Βόλου, 1 και 6 Μαρτίου!» Εξίσου επικριτική για την κυρία Σακοράφα είναι και η επεξήγηση που δίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου για τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτησή της: «Οι φωτογραφίες είναι από τις Σταγιάτες κι απ’ τα Δικαστήρια του Βόλου, όταν καταθέσαμε τη μήνυση κατά Μπέου. Φωτογραφία με τον κ. Μπέο δεν έχω ούτε θα έχω. Παραθέτω εκείνη της κας Σακοράφα…». Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Υδραυλικός που δεν είχε απασχολήσει τις αρχές ο Αλβανός που έπεσε νεκρός στην καφετέρια Γαλλία: «Μία φωνή μου είπε να την σκοτώσω», λέει ο μαθητής που μαχαίρωσε την καθηγήτριά του Ιαπωνία: Μυστήριο με μεγάλη σιδερένια μπάλα που ξεβράστηκε σε παραλία – «Δεν είναι νάρκη» λένε οι αρχές

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )