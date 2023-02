Μιχάλης Κατρίνης: Ισχυρό ΠΑΣΟΚ για ισχυρή κοινωνία

«Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει με βάση τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τις επιθυμίες των τραπεζών και των funds», τόνισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ.Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στη Βουλή και το έθεσε μάλιστα ως προαπαιτούμενο προγραμματικής σύγκλισης για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Κατέθεσε μάλιστα την πρόταση 7 σημείων του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει: 1ον) Προστασία της πρώτης κατοικίας για τους οικονομικά ευάλωτους δανειολήπτες με επιδότηση της δόσης του δανείου. 2ον) Βιώσιμες ρυθμίσεις για τις δόσεις των δανείων, με εξάντληση του μέγιστου αριθμού των 240 δόσεων και αξιολόγηση της προτεινόμενης από την πλατφόρμα ρύθμισης από τραπεζικό διαμεσολαβητή ή επιτροπή της ειδικής διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. 3ον) Προστασία της αγροτικής γης που απειλείται με κατάσχεση και αποτελεί το μοναδικό μέσο επιβίωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους. 4ον) Δικαίωμα αγοράς του δανείου από τον δανειολήπτη, πριν καταλήξει στο fund ή ξαναπουληθεί από το fund σε άλλο fund ή σε τραπεζικό ίδρυμα. 5ον) Επιβολή κανόνων για την λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης και των funds. Τέλος στην ασυδοσία των funds με την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. 6ον) Βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου και με αναδρομική εφαρμογή. 7ον) Άρση των άδικων διώξεων εις βάρος των εγγυητών δανείων εκ μέρους των funds και των τραπεζών. Ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ συναγωνίζονται σε υποκρισία. Γιατί με το νόμο 4605 του 2019 που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε ο νόμος του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας ενώ το 2020 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάργησε και επισήμως την προστασία της πρώτης κατοικίας με τον πτωχευτικό νόμο και τα έδωσε όλα στα funds. Ο κ.Κατρίνης τόνισε ότι «’Ισχυρό ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ισχυρή κοινωνία, κοινωνική συνοχή, σταθερότητα, ανάσα στους πολίτες που οδηγούνται σε αδιέξοδο. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει προστασία της πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες και όχι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σημαίνει κανόνες για τα funds. Η συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση έχει νόημα μόνο όταν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις». Ο κ.Κατρίνης έκλεισε την ομιλία του, τονίζοντας: « Η λύση στα μεγάλα και πραγματικά προβλήματα της χώρας δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτοί που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Δεν είναι αυτοί που θέτουν εκβιαστικά διλήμματα στους πολίτες, ψευδεπίγραφα διλήμματα. Δεν είναι η τοξικότητα, η αίσθηση που αποπνέουν κάποιοι ότι είναι κληρονόμοι της εξουσίας ή η φαντασίωση κάποιων ότι εκπροσωπούν , μονομερώς και απόλυτα τη δημοκρατική παράταξη, όταν οι ίδιοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε διώξεις αλλά και στην κατασυκοφάντηση της δημοκρατικής παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τους πολίτες μια ισχυρή εντολή. Είναι η προϋπόθεση για να μην εμπλακεί η χώρα σε πραγματικές περιπέτειες. Είναι η προϋπόθεση για να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ ένα άλλο, εντελώς περιεχόμενο διακυβέρνησης. Μια διακυβέρνηση που δεν θα αποκλείει κανένα αλλά θα δίνει όραμα, ελπίδα και προοπτική σε όλους, όπως πάντα έκανε το ΠΑΣΟΚ». Ειδήσεις σήμερα: Ένα χρόνο μετά, Μπάιντεν και Πούτιν σε φάση κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία Καταθέτουν οι γιατροί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο «Σφαίρα» οι αιτήσεις για το Market Pass με πάνω από 300.000 εγκρίσεις

