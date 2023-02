ΝΔ: Η «βελούδινη» αποχώρηση Καραμανλή και τα μηνύματα ενότητας

Καθώς συμπληρώνεται σχεδόν ένα 24ωρο από την ανακοίνωση του Κώστα Καραμανλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ, οι αναταράξεις που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς για την περίπτωση αποχώρησης του πρώην πρωθυπουργού είναι πολύ μικρότερες του αναμενομένου. Κάτι η «καραμανλική» γλώσσα της ανακοίνωσης, κάτι η συνεννόηση του Μεγάρου Μαξίμου με το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και κάτι η διάθεση όλων των πλευρών να μην «πριονίσουν» τη δυναμική της ΝΔ στον δρόμο προς τις κάλπες, η αποχώρηση του κ. Καραμανλή από τα γαλάζια ψηφοδέλτια αποδεικνύεται μάλλον «βελούδινη». Τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού θέλουν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Για παράδειγμα, ανώτερη κυβερνητική πηγή με άμεση γνώση της τηλεφωνικής συνδιάλεξης Μητσοτάκη-Καραμανλή το πρωινό της Δευτέρας έλεγε χθες στο thetimes|-.gr ότι η επικοινωνία έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, χωρίς καμία αιχμή και σε πνεύμα αμοιβαίας συνεννόησης. Ενδεικτικό στοιχείο της συνεννόησης και το ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου πήγε χθες το πρωί στην Παναή Κυριάκος, προκειμένου να συνεννοηθεί με τον πρώην πρωθυπουργό για τις τελευταίες λεπτομέρειες της ανακοίνωσης που περιελάμβανε αρχικά την τοποθέτηση του κ. Καραμανλή και εν συνεχεία την εγκωμιαστική δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τα έργα και τις ημέρες του. Διότι, όπως είπε το βράδυ και σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι ο κ. Μητσοτάκης, το 2003 έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε κομματική εκδήλωση στο Αιγάλεω επί ημερών Καραμανλή. Κατά την κυβέρνηση, πάντως, η διατύπωση αποχώρησης του κ. Καραμανλή δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ως προς τη βούλησή του να στηρίξει την κυβέρνηση. «Προφανώς, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και υπηρετώ αδιαλείπτως επί μισό σχεδόν αιώνα”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Η διάκριση κυβέρνησης και κόμματος θεωρείται και από κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου ότι δεν επιτρέπει περιθώρια συζήτησης. “Όσοι σπεύδουν να προεξοφλήσουν αποστάσεις του Κώστα Καραμανλή, θα διαψευσθούν εκκωφαντικά από τη στάση του”, εκτιμά κυβερνητικός παράγων με καραμανλικό παρελθόν προς το thetimes|-.gr, ο οποίος προσθέτει ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να βοηθήσει με τις δυνάμεις του στην επικείμενη εκλογή μάχη. Κάτι που θα γίνει με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, διαχρονική εκλογική περιφέρεια του πρώην πρωθυπουργού, στην οποία και αναμένεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ο κ. Καραμανλής αποχωρεί μετά από 34 χρόνια και από το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, του οποίου ηγείτο από το 2012 εκλεγόμενος χωρίς σταυρός. Τώρα, τη θέση του ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου είναι πιθανό να πάρει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα είναι ξανά στη συμπρωτεύουσα στα μέσα της άλλης εβδομάδας. Ήδη χθες ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε εκ νέου υποψηφιότητα στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ θα είναι υποψήφιος και στον Έβρο. Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής Μηνύματα ενότητας Είναι ενδιαφέρον, πάντως, και το γεγονός ότι κανένα από τα κεντρικά ή έστω τα προβεβλημένα στελέχη της ΝΔ δεν έσπευσε να ερμηνεύσει διαφορετικά την κίνηση αποχώρησης του πρώην πρωθυπουργού. Βαρύνουσας σημασίας ήταν η παρέμβαση του ξαδέρφου του, υπουργού Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επίσκεψη στις Σέρρες, μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στα Ανώγεια. «Είναι ο μακροβιότερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός για πεντέμισι χρόνια και ο αρχηγός που συνέδεσε απόλυτα τη δική του πορεία με το εθνικό και το πατριωτικό συμφέρον. Κλείνει, λοιπόν, μια μεγάλη κοινοβουλευτική διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία πάει σε εκλογές ενωμένη όσο ποτέ, με βάση τις αρχές και τις παρακαταθήκες του ιδρυτή μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή», υπογράμμισε με νόημα ο ανιψιός του Εθνάρχη, γιος του αδερφού του και επί μακρόν κορυφαίου στελέχους, Αχιλλέα Καραμανλή. «Ανεκτίμητες εμπειρίες δίπλα στον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το ήθος και την ενσυναίσθησης», έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ και άλλοτε στενός συνεργάτης του Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Σε θερμό κλίμα τον αποχαιρέτησε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και άλλοτε υπουργός των κυβερνήσεών του Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο έτερος αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης. «Ο Κώστας Καραμανλής θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τις ιδέες της, όπως πράττει από τότε που τον γνώρισα, ως στέλεχος της ΟΝΝΕΔ», υπογράμμισε με τη σειρά του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Αναγνωρίζω και εκτιμώ το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμανλής μού έδωσε την ευκαιρία να πρωτοδοκιμαστώ στην εφαρμοσμένη πολιτική σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Η παράταξή μας συνεχίζει ενωμένη και δυνατή», σημείωσε με τη σειρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, γιος του επί σειρά ετών διευθυντή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σταϊκούρα. Η επόμενη μέρα Τι θα κάνει από εδώ και πέρα η ΝΔ άνευ Καραμανλή; Η απάντηση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε εν τοις πράγματι αποσυρθεί από τα κομματικά δρώμενα. Ο ίδιος δεσμεύθηκε ότι θα είναι ενεργά παρών στην προεκλογική περίοδο, αλλά από τις εκλογές και μετά «απελευθερώνεται» πολιτικά, μιας και θα παραμείνει ενεργός, παρεμβαίνοντας κατά το δοκούν. Ο ίδιος, άλλωστε, διατηρεί αναφαίρετο αυτό το δικαίωμα ως πρώην πρωθυπουργός, ενώ γαλάζιοι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο κ. Καραμανλής δεν θα κάνει καμία κίνηση που θα βλάψει τη ΝΔ, το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του και ο ίδιος υπηρέτησε επί μισό αιώνα. Διότι, όπως το θέτει συνομιλητής του, μπορεί να έχει κατά καιρούς διαφωνίες, αλλά διατηρεί έναν ιδιότυπο «κομματικό ρομαντισμό». Το τι θα κάνει στο μέλλον ο κ. Καραμανλής είναι ανοιχτό, τα πολλά σενάρια, μάλλον, είναι από πρώιμα έως ανεδαφικά. Όσο για τον κ. Μητσοτάκη, η χθεσινή μέρα ήταν το κλείσιμο ενός κεφαλαίου. Και η σημερινή μέρα είναι business as usual στον δρόμο προς την εκλογική νίκη, αφ’ ης στιγμής δεν διαφαίνονται κομματικές αναταράξεις. Ειδήσεις σήμερα: Με δύο πρόσωπα ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Η πρόγνωση της ΕΜΥ Απίθανη Ρεάλ στο «Άνφιλντ»: Έχανε 2-0 από τη Λίβερπουλ, κέρδισε 5-2 – Δείτε τα γκολ Survivor All Star: Κόρο και Αφροδίτη… έκλεισαν την 4αδα του τάκου – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )