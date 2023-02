Οκτώ δημοσκοπήσεις «ακτινογραφούν» τη διαφορά: Μπροστά η ΝΔ με 6,5 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ

Τη δημοσκοπική εικόνα που έχει καταγραφεί στην αρχή του 2023 σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου παρουσίασε απόψε η ΕΡΤ. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τις πρώτες δημοσκοπήσεις όλων των εταιρειών που δημοσιεύτηκαν τους δύο πρώτους μήνες του έτους ανέφερε ο διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και επικεφαλής της έρευνας Παναγιώτης Κουστένης μιλώντας στην εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά. Σύμφωνα με τον μέσο όρο που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις 8 εταιρειών για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 6,5 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ (30,9% έναντι 24,4%). Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην 3η θέση με 10,4%, μπροστά από το ΚΚΕ (5,3%), την Ελληνική Λύση (3,7%) και το ΜέΡΑ25 (2,8%). To «Εθνικό Κόμμα – Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 2,6%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν συνολικά 4,5%, ενώ αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων ή αυτών που θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό, θα απέχουν ή δηλώνουν ΔΓ/ΔΑ (15,4%). Στη διαχρονική πορεία της πρόθεσης ψήφου από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 η ΝΔ προηγείται πάντα του ΣΥΡΙΖΑ με μια διαφορά όμως που μετά το αποκορύφωμά της τον Φεβρουάριο του 2022 (+9,4%) βαίνει συνεχώς μειούμενη. Κατά την ίδια περίοδο, ελαφρώς πτωτική πορεία εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 δείχνουν να κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα. Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία – Financial Times: Μέχρι πότε θα αντέχει η Ρωσία να πολεμά στην Ουκρανία; Super Κική: «Είναι η πιο ηλίθια σύλληψη που έχει γίνει ποτέ» Έβρος: Αυτοκτονία «δείχνει» η ιατροδικαστική για την 28χρονη – «Να συνεχιστούν οι έρευνες» ζητούν οι φίλοι της

