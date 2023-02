Παναγιωτόπουλος: To 2028 τα πρώτα F-35 στην Ελλάδα Μας ζητήσαν οι Αμερικανοί την αποστολή των S-300 στην Ουκρανία αλλά δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε την αμυντική μας διάταξη ανέφερε ο ΥΠΑΜ Τα πρώτα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 θα έρθουν στην Ελλάδα το 2028 ανέφερε ο υποουργός Αμυνας Νίκος Παναγιωτοπουλος μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες η πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ θα ενημερώσει τη Βουλή για το πρόγραμμα που θα ενισχύσει την ελληνική Πολεμική Αεροπορία με αεροσκάφη 5ης γενεάς, ωστόσο πρόσθεσε ότι τα πρώτα αεροσκάφη θα έρθουν περίπου σε πέντε χρόνια. «Είναι μια σύνθετη διαδικασία η παραγωγή τους αλλά και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών» ανέφερε. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά λέγοντας ότι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς έχουν υποδεκαπλασιαστεί οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη. Από 1.000 παραβιάσεις τον Ιανουάριο πέσαμε στις 100 το διάστημα από 6 έως 20 Φεβρουαρίου. Επίσης, δεν έχουν εισέλθει οπλισμένα μαχητικά σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος αλλά προέβη στην εκτιμηση ότι η οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχουν εισέλθει σε νέα φάση BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

