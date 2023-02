ΠΑΣΟΚ: Κάνει στροφή στα προβλήματα της καθημερινότητας

Στροφή στα προβλήματα της καθημερινότητας κάνει το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την επίλυσή τους. Ως «υπεύθυνο κόμμα» επιχειρεί να απευθυνθεί με πειστικό τρόπο και τεκμηριωμένες προτάσεις σε στοχευμένα κοινά, ενώ προετοιμάζει τους προγραμματικούς όρους που θα θέσει στα άλλα κόμματα για τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον λάβει στις προσεχείς εκλογές ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να επιταχύνει κινήσεις απεγκλωβισμού από την «τοξική ένταση που προκαλούν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ» και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις «γέφυρες» που ρίχνει στα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη. Βάση εκκίνησης είναι η ανάλυση των ποιοτικών ευρημάτων στις δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως η απευθείας επικοινωνία με τους κομματικούς τους φίλους στις δεκάδες εκδηλώσεις οργανώνουν ανά την Ελλάδα. Ο Γραμματέας της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος έχει αναλάβει τον συντονισμό των Νομαρχιακών Οργανώσεων, που επωμίζονται το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας μαζί με τους υποψήφιους βουλευτές σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες να έχει στα χέρια του πλήρες πρόγραμμα περιοδειών στην περιφέρεια και διαδοχικές δράσεις στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου η αύξηση της συσπείρωσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι θα ισχυροποιήσει στην πράξη το πανελλαδικό εκλογικό αποτύπωμα. Ο Μιχάλης Κατρίνης ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής μαζί με τους άλλους βουλευτές συνεχίζουν (μέχρι την προκήρυξη των εκλογών) τις νομοθετικές παρεμβάσεις- χθες κατέθεσαν χαρακτηριστικά τρεις τροπολογίες, επιμένοντας στην ανάγκη προστασίας της κύριας κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών με την επικαιροποίηση του νόμου (Κατσέλη) του ΠΑΣΟΚ του 2010, στην απόλυτη προστασία της αγροτικής γης και σε ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους (με 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ και με δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής για τους συνεπείς της ρύθμισης). Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε πλαίσιο για την προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων, με την οποία αντιμετωπίζονται υπέρμετρες και άδικες διώξεις σε βάρος τους εκ μέρους των τραπεζών και των funds, για τις απαιτήσεις που διατηρούν κατά των πρωτοφειλετών. Με την τροπολογία βελτιώνεται -σύμφωνα πάντα με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- καθοριστικά η θέση των εγγυητών καθώς στην περίπτωση που το δάνειο έχει μεταβιβαστεί σε fund: η ευθύνη του εγγυητή περιορίζεται ανάλογα με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund, δίνεται δυνατότητα στον εγγυητή να αμυνθεί αν το ποσό μπορεί να εισπραχθεί από τον πρωτοφειλέτη, οι εγγυητές μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές για μεγάλες περιόδους και να αποφύγουν την απειλή πλειστηριασμού σε βάρος τους, ενώ προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι καταχρηστικοί όροι που περιορίζουν τα δικαιώματα των εγγυητών. Στην τρίτη τροπολογία προτείνεται η ενίσχυση των κανόνων δεοντολογίας στην ανεύρεση της κατάλληλης λύσης – ρύθμισης, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και στη θέσπιση υποχρεώσεων στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για υπεύθυνη εξυπηρέτηση των δανειοληπτών. Συγκεκριμένα με τις τροπολογίες: – Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης. – Οι τράπεζες υποχρεούνται πριν τη μεταβίβαση του δανείου να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. – Δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός κύριας κατοικίας αν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια ρύθμισης της οφειλής. – Οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται να αιτιολογούν την πρότασή τους προς τον Δανειολήπτη. – Θεσπίζονται κυρώσεις σε βάρος της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης για την παραβίαση των υποχρεώσεών τους από τον Κώδικα Δεοντολογίας. – Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. – Προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στην ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών. – Θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία εξυπηρέτηση και πληροφόρηση στους δανειολήπτες. Ειδήσεις σήμερα: Απίθανη Ρεάλ στο «Άνφιλντ»: Έχανε 2-0 από τη Λίβερπουλ, κέρδισε 5-2 – Δείτε τα γκολ Το ρομάντζο της Βανδή με τον Μπισμπίκη: Οι υπέρ, οι κατά και η… πρώην Η συγγνώμη της Μακρυπούλια, η φοβία για την προσωπική της ζωή και η διάρρηξη στο σπίτι της

