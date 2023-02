ΠΑΣΟΚ: 2+1 τροπολογίες για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών Σύμφωνα με τις τροπολογίες, δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός κύριας κατοικίας αν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια ρύθμισης της οφειλής. Χρήστος Μπόκας 21.02.2023, 18:24 Τροπολογίες για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών κατέθεσε η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τους βουλευτές της Χαριλάου Τρικούπη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνουν την απόλυτη προστασία της αγροτικής γης και ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ με δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής για τους συνεπείς της ρύθμισης. Παράλληλα, προτείνουν πλαισιο για την προστασία των εγγυητών τραπεζικών δανείων, με το οποίο αντιμετωπίζονται υπέρμετρες και άδικες διώξεις σε βάρος τους εκ μέρους των τραπεζών και των funds, για τις απαιτήσεις που διατηρούν κατά των πρωτοφειλετών. Συγκεκριμένα με τις τρεις τροπολογιες του ΠΑΣΟΚ: – Θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης. – Οι τράπεζες υποχρεούνται πριν τη μεταβίβαση του δανείου να κάνουν πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. – Δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός κύριας κατοικίας αν δεν έχει προηγηθεί προσπάθεια ρύθμισης της οφειλής. – Οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται να αιτιολογούν την πρότασή τους προς τον Δανειολήπτη. – Θεσπίζονται κυρώσεις σε βάρος της Τράπεζας ή της Εταιρείας Διαχείρισης για την παραβίαση των υποχρεώσεών τους από τον Κώδικα Δεοντολογίας. – Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. – Προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στην ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών. – Θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία εξυπηρέτηση και πληροφόρηση στους δανειολήπτες. Ειδήσεις σήμερα: Ποινική δίωξη στη Super Κική – «Επαγγελματίας με ξυλοκόπησε» λέει ο άνδρας που την κατήγγειλε Στην τελική ευθεία για την αγορά 20 μαχητικών F-35 – Τα οφέλη για την Ελλάδα Προφυλακίστηκαν άλλοι δυο για τους βιασμούς της 12χρονης – Όσα είπε στην τελευταία κατάθεσή της Χρήστος Μπόκας 21.02.2023, 18:24 BEST OF NETWORK 22.02.2023, 12:30 22.02.2023, 07:51 21.02.2023, 14:05 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

