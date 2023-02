Περιθώρια βελτίωσης της προεκλογικής της εικόνας διαπιστώνει η Χαριλάου Τρικούπη Το επιτελείο Ανδρουλάκη αναζητεί τα κατάλληλα «όπλα» για την καθοριστική «επίθεση» των δύο τελευταίων εβδομάδων πριν το άνοιγμα της κάλπης Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της προεκλογικής της εικόνας διαπιστώνει η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ την ίδια στιγμή το επιτελείο Ανδρουλάκη αναζητεί τα κατάλληλα «όπλα» για την καθοριστική «επίθεση» των δύο τελευταίων εβδομάδων πριν το άνοιγμα της κάλπης. Παρότι ο σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, όλα και περισσότερα στελέχη εκτιμούν ότι οι αισιόδοξες προβλέψεις τους θα επιβεβαιωθούν, μόνο εάν εξασφαλίσουν ένα δυναμικό προεκλογικό φινάλε- ικανό να προσελκύσει ψηφοφόρους και έξω από την κομματική «δεξαμενή». Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών απευθυνόμενος σε στοχευμένα κοινά, στις νεότερες γενιές, στα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη- να μπει «σφήνα» με καθαρές και πυκνογραμμένες προγραμματικές προτάσεις στο κοινό δίλημμα των μονομάχων «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;». Έτσι, για το επταήμερο προ της κάλπης, οργανώνει «καταιγίδα» ανοιχτών εκδηλώσεων στα πολυπληθή κοινά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας- θα κλείσει με ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης ποντάροντας στο δυναμικό «πράσινο» ακροατήριο της γενέτειράς του. Η αλήθεια είναι ότι το πλάνο δεν έχει οριστικοποιηθεί- στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη πάντως εργάζονται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση, υιοθετώντας ως βάση το σενάριο που θέλει εκλογές στις 9 Απρίλη. Σε κάθε περίπτωση, το επιτελείο Ανδρουλάκη προσανατολίζεται σε μια προεκλογική εκστρατεία που θα φρενάρει εγκαίρως τις διαρροές προς ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και που, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, θα καταφέρει να επαναπατρίσει κεντροαριστερούς ψηφοφόρους από την Πειραιώς και την Κουμουνδούρου. Η «γραμμή» που θα ακολουθήσει παραπέμπει στο κάλεσμα «δώστε μου ισχυρή εντολή για να συμβάλω στην συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή»- ο δε αστερίσκος προς τους ψηφοφόρους θα λέει ότι ισχυρή εντολή σημαίνει ισχυρό διψήφιο ποσοστό. «Η προοδευτική παράταξη θα συζητήσει με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις γύρω από το δικό της πρόγραμμα. Θέλουμε να συζητήσουμε για το ΕΣΥ και την κατάργηση του άρθρου 10 του νόμου Πλεύρη, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την κατάργηση αντιεργατικών διατάξεων Χατζηδάκη, τη διάχυση των ΑΠΕ στην παραγωγή μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες. Να μιλήσουμε για διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουριστικό και για τη νέα ετικέτα Made in Greece που έχει προτείνει ο Ν. Ανδρουλάκης. Να πείσουμε για την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ και για μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προσπαθώντας να βάλει «τίτλους» στις προτεραιότητες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μάντζος επανέλαβε επίσης (μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ 100,3) ότι είναι σαφές ότι «σε μια Κυβέρνηση η οποία θα δεχθεί όλες αυτές τις προτεραιότητες ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας δεν μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο». Δεν έχουμε -σημείωσε- εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, για αυτό ζητούμε αλλαγή κυβέρνησης και κυβερνητικών πολιτικών, με μια ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 16:17 22.02.2023, 17:00

