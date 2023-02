Προχωρούν οι διαδικασίες για προσεισμικό έλεγχο – Προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία

Nα προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για άμεσο προσεισμικό έλεγχο, με προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία, συμφωνήθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα την αντισεισμική κατάσταση της χώρας μας. Η σύσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνέχεια της σύσκεψης της περασμένης Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο πλαίσιο της σύσκεψης, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, έγινε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και συμφωνήθηκε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για άμεσο προσεισμικό έλεγχο, με προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία. Ακόμη, όπως σημειώνει το υπουργείο, οι αποφάσεις θα εξειδικευθούν και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νικόλαος Ταγαράς και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου. Μετείχαν, επίσης, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτριος Παπαστεργίου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, ο πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γεώργιος Στασινός, καθώς επίσης ο διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Αλεξανδρής. Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Πισπιρίγκου: Δεν υπήρχαν ενδείξεις πριν το επεισόδιο της Τζωρτζίνας, είπε η διευθύντρια του Καραμανδάνειου Τρίτο «όχι» από τον Άρειο Πάγο στον συνταγματάρχη που παρενοχλούσε στρατιώτες! Θεσσαλονίκη: Πώς ο 20χρονος κατέρρευσε στο γήπεδο 5χ5 – «Βρήκα το παιδί πεθαμένο»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )