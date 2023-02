«Πόρτα» σε Τσίπρα από το συντονιστικό της κατάληψης του Εθνικού Θεάτρου – «Δεν θα μας ποδηγετήσει κανείς»

Την άρνησή της να ανταποκριθεί σε αίτημα για συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, κοινοποιεί με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Συνέλευση της Κατάληψης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, δέχτηκαν πρόταση για συνάντηση. Αφού ρώτησαν «εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση» και πήραν αρνητική απάντηση, ενημέρωσαν – όπως αναφέρουν – τους συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχει λόγος συνάντησης, καθώς ήδη έχει πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ποδηγετήσει τους κινηματικούς μας αγώνες ούτε φυσικά θα γίνουμε βορά στην προεκλογική καμπάνια κανενός», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ολόκληρη η ανακοίνωση «Σήμερα δεχθήκαμε μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να συναντηθούμε αύριο με τον αρχηγό του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Από πλευράς μας θέσαμε το ερώτημα εάν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από μεριάς του ΣΎΡΙΖΑ που θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση στην εκπλήρωση των αιτημάτων μας και μας απάντησαν πως πρόκειται μόνο για μια συζήτηση στην παρούσα φάση. Η απόκρισή μας ήταν αρνητική, διότι έχουμε ήδη συναντηθεί με εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταψήφισαν την τροπολογία (ΚΚΕ-Μέρα25-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) και έχουμε διαβιβάσει τα αιτήματά μας. Αυτές οι συναντήσεις έγιναν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στη Βουλή παρουσία των εκπροσώπων από την Κατάληψη της ΚΣΟΤ και την Κατάληψη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Δεν υπάρχει λόγος για μια νέα συνάντηση με οποιοδήποτε από τα εν λόγω κόμματα εκτός αν έχουν να μας δείξουν κάποια συγκεκριμένη γραπτή πρόταση νόμου η οποία θα κάνει ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματικές κατηγορίες ΤΕ και ΠΕ αντιστοιχίζονται με τα πτυχία των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών και των Ανωτάτων Δημοσίων και Δωρεάν Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 16 του Συντάγματος. Αν υπάρξει δηλαδή κάποιο νέο δεδομένο από την μεριά των κομμάτων με μια τέτοια πρόταση νόμου τότε είμαστε ανοιχτοί/ες/α στο ενδεχόμενο συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Τώρα όμως δεν υπάρχει. Τελος, δηλώνουμε ότι πιθανές συναντήσεις σπουδαστ(ρι)ων σε θεσμικό επίπεδο είτε με την κυβέρνηση είτε με την αντιπολίτευση χρειάζεται να γίνουν παρουσία εκπροσώπων από τις υπό κατάληψη ανώτερες καλλιτεχνικές σχολές αλλά και από ιδιωτικές σχολές που συμμετέχουν στις καταλήψεις. Με τα παραπάνω, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ένθεν και ένθεν πως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ποδηγετήσει τους κινηματικούς μας αγώνες ούτε φυσικά θα γίνουμε βορά στην προεκλογική καμπάνια κανενός. Παλεύουμε για τα αυτονόητα δικαιώματά μας και την αξιοπρέπειά μας, για αυτό και οποιαδήποτε σοφιστεία περί υποκίνησής μας μοιραία πέφτει στο κενό. Αντιμετωπίζουμε τα παραπάνω κόμματα ως εκλεγμένους αντιπροσώπους του κοινοβουλίου από τους ψηφοφόρους και όχι ως πολιτικούς μας συμμάχους. Η Συντονιστική Συνέλευση της Κατάληψης της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου» Ειδήσεις σήμερα: Ένα χρόνο μετά, Μπάιντεν και Πούτιν σε φάση κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία Καταθέτουν οι γιατροί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο «Σφαίρα» οι αιτήσεις για το Market Pass με πάνω από 300.000 εγκρίσεις

