Σακελλαροπούλου: Μουσείο Δώρων στεγάζει το Προεδρικό Μέγαρο – Δείτε φωτογραφίες Στο μουσείο εκτίθενται όλα τα δώρα που έχει λάβει από την έναρξη της θητείας της Όπλα, πίνακες, κοσμήματα, αναμνηστικά πιάτα, παραδοσιακές φορεσιές, νομίσματα, είναι μερικά από τα αντικείμενα που περιλαμβάνει το Μουσείο του Προεδρικού Μεγάρου, που παρουσίασε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε εκπροσώπους του Τύπου. Το μουσείο περιλαμβάνει τα δώρα που έχει λάβει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την έναρξη της θητείας της. Μέσα σε αυτό βρίσκονται αντικείμενα με εθνική, ιστορική ή καλλιτεχνική αξία που της δώρισαν ηγέτες και πρέσβεις ξένων κρατών, στρατιωτικοί σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, θρησκευτικές, δημοτικές και πρυτανικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και απλοί πολίτες, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το Μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μεγάρου και είναι επισκέψιμο για το κοινό κατά τη διάρκεια οργανωμένων ξεναγήσεων. Ειδήσεις σήμερα: Προς εκλογές στις 18 Ιουνίου οδεύει η Τουρκία Ηλιόλουστη η αυριανή μέρα με τον υδράργυρο να δείχνει έως και 20°C Fake «επιστολή Τασούλα» που δήθεν έταζε στους βουλευτές χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία BEST OF NETWORK 22.02.2023, 12:30 22.02.2023, 07:51 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 16:17 22.02.2023, 16:19

