Σταϊκούρας: Σοβαρότητα ή αυταπάτες – Ξεκάθαρα τα διλήμματα στις προσεχείς κάλπες

Οι πολίτες «αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έχει καταβάλει η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτές τις πρωτόγνωρες κρίσεις, αναγνωρίζουν τη συνέπεια λόγων και έργων σε ότι αφορά την άσκηση οικονομικής πολιτικής πριν τις εκλογές και αναγνωρίζουν ότι με αυτην την κυβέρνηση υπάρχει σταθερότητα, υπάρχει σοβαρότητα, μεθοδικότητα και υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο Ηράκλειο μιλώντας στην ετήσια συνεστίαση της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου (ΝΟΔΕ) της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Σταϊκούρας στην ομιλία του, κατά την οποία έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου τα τελευταία τέσσερα χρόνια και όσα έχουν επιτευχθεί, ανέφερε ότι «από κοινού πολίτες και πολιτεία τα έχουμε καταφέρει τουλάχιστον ικανοποιητικά» συμπληρώνοντας ότι «ως κυβέρνηση ότι είπαμε το κάναμε, μειώσαμε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα στηρίξαμε γενναία και αποτελεσματικά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν με τις ελάχιστες δυνατές οικονομικές απώλειες όλες αυτές τις εξωγενείς κρίσεις». Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε επιπλέον στην υψηλή ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί, στο ρεκόρ επενδύσεων, το ρεκόρ εξαγωγών, τη μείωση της ανεργίας, το καλό κλίμα στις αγορές, τη βελτίωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και τη σημαντική, όπως είπε, μείωση του χρέους, προσθέτοντας ότι «έχουμε προκλήσεις μπροστά μας, έχουμε επίμονο πληθωρισμό έχουμε ακρίβεια, έχουμε δυσκολίες γι’ αυτο και αποδεικνύεται καθημερινά και με τα εργαλεία που σήμερα τρέχουν και με τα εργαλεία που πριν από μια εβδομάδα ανακοινώσαμε, ότι σταθερά είμαστε κοντά στην κοινωνία, κυρίως σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη». Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι «σιγά – σιγά ξεδιπλώνουμε το σχέδιο για την επόμενη τετραετία, θέτοντας τα ξεκάθαρα διλήμματα που έχουν οι προσεχείς κάλπες κι η εκλογική αναμέτρηση» ενώ σε ότι αφορά την Κρήτη, σημείωσε ότι η οικονομία είναι σε καλό επίπεδο και αυτό όχι μόνο λόγω της καλώς τουριστικής περιόδου που προηγήθηκε, αλλά και της στήριξης από την κυβέρνηση. «Η Κρήτη βοηθήθηκε γενναία από την κυβέρνηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η βοήθεια στην Κρήτη ήταν 1,6 δισ. ευρώ μόνο μέσα από τις επιστρεπταίες προκαταβολές και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, ενώ στο Ηράκλειο η βοήθεια ήταν 844 εκατ. ευρώ» συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών και σε ότι αφορά τις εκλογές ανέφερε ότι «ο πολίτης ξέρει, θα κρίνει και θα συγκρίνει. Ο πολίτης δεν έχει ξεχάσει, θυμάται και θα επιλέξει αν θέλει η χώρα να πάει μπροστά ή να πάει πίσω. Αν θέλει τη χώρα της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας ή τη χώρα της αυταπάτης (…) αν θέλει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα». Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης μάλιστα ανέφερε ότι «είναι ώρα η Κρήτη αλλά και το Ηράκλειο να ανταποδώσει τη συνέπεια που έδειξε η κυβέρνηση και είμαι αισιόδοξος γι’αυτο, δεδομένου ότι τα πράγματα αλλάζουν, η Ελλάδα αλλάζει και διαρκώς δείχνει ένα πρόσωπο και μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, αλλά και ένα πρόσωπο ωριμότητας και νηφαλιότητας, αφήνοντας στο παρελθόν όλα όσα πίστευαν ότι είναι ικανά να μας χωρίσουν, να μας ομαδοποιήσουν, να μας εντάξουν σε διαφορετικά πολιτικά ή κομματικά στρατόπεδα» είπε ο κ. Αυγενάκης, συμπληρώνοντας ότι «τα χρώματα έχουν μείνει πίσω» και πως πλέον οι πολίτες «κοιτάζουν το συμφέρον, τη συνέπεια, το καλό του συνόλου και της πατρίδας» καταλήγοντας ότι αν και υπάρχουν ζητήματα και εκρεμμότητες που πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση «αυτή η θητεία είναι ο πρόλογος και όχι ο επίλογος». Στο Ηράκλειο, τα στελέχη και μέλη του κόμματος υποδέχθηκαν με θέρμη τον Χρήστο Σταικούρα, τον οποίο ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης, χαρακτήρισε «αρχιτέκτονα της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας» προσθέτοντας ότι είναι αισιόδοξος για την πορεία του κόμματος ενόψει των εκλογών και πως η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων θα γίνει μετά την ανακοίνωση της ημερομηνίες των εκλογών και της προκήρυξης τους. Στην ετήσια συνεστίαση της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου(ΝΟΔΕ) της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σε κέντρο στην περιοχή Αρχάνες, παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο ευρωβουλευτής Μανόλης Κεφαλογιάννης, υποψήφιοι, στελέχη αλλά και μέλη του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία – «Ομάδα L»: Μαστροποί και σωματοφύλακες γνωστών τράπερς πίσω από το έγκλημα στην καφετέρια Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτογραφία-σοκ από τον Πριγκόζιν – Μας αφήσατε χωρίς πυρομαχικά και ιδού το αποτέλεσμα Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε η κόρη της στη φυλακή – Πάρτι μασκέ για τα γενέθλια της μικρής

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )