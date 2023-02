Στεφανής: Ανησυχητική η απόσυρση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τα πυρηνικά «Θα πρέπει η Ελλάδα να καθορίσει τη στρατηγική της που την έχει καθορίσει τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Να την ακολουθήσει πιστά ακούγοντας τους τακτικισμούς σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο», ανέφερε «Ανησυχητική είναι η δήλωση Πούτιν για την αναστολή της συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων», επισήμανε ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος έκανε την γενική εκτίμηση είναι πρόκειται για μια ανασφάλεια συνεχιζόμενη, η οποία φέρνει προβλήματα σε όλο τον κόσμο: Ενέργεια, πληθωρισμό, ακρίβεια, μεταναστευτικό, κυρίαρχα, όπως είπε ο ίδιος. Ενώ πρόσθεσε: «Θα πρέπει η Ελλάδα να καθορίσει τη στρατηγική της που την έχει καθορίσει τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Να την ακολουθήσει πιστά ακούγοντας τους τακτικισμούς σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο». Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισε: «Δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία στον πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος από την στην καθημερινότητα μας έχει πάψει να ενοχλεί τους Έλληνες. Ίσως γιατί δεν βλέπουμε τόσο έντονα τις σκηνές, ίσως γιατί άλλα γεγονότα -τα τελευταία- ήρθαν και κάλυψαν όλα τα προηγούμενα. Τεράστιο το θέμα του πολέμου, τεράστιες οι επιπτώσεις του, πλην όμως ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται δια αντιπροσώπων. Η Ευρώπη συμμετέχει με τα όπλα τα οποία στέλνει, η Αμερική το ίδιο, μη θέλοντας να εμπλακεί η ίδια στο παιχνίδι. Πολλές χώρες της Ευρώπης αρχίζουν και σκέφτονται μήπως έχουν και οι ίδιες επιπτώσεις από αυτή τη μάχη που γίνεται μεταξύ των δύο πλευρών. Και οι Ουκρανοί παραμένουν εκεί πέρα πολεμώντας καθημερινά. Τα δεινά του πολέμου είναι ασύλληπτα. Μια χώρα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, μετακινούνται μετανάστες σε άλλες χώρες. Και μια χώρα η οποία θα απαιτήσει πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ανοικοδομηθεί – όταν θα ανοικοδομηθεί. Η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν σαφώς κατευθυνόμενη στο εσωτερικό του ακροατήριο, ώστε να δώσει ενέργεια στον κόσμο, να δώσει ενέργεια στους ολιγάρχες της Ρωσίας, ότι είναι ισχυρός, ότι ελέγχει το θέμα. Να δώσει ενέργεια στους στρατιώτες του. “Είστε ήρωες; εσείς πολεμάτε. Η Ρωσία είναι ανίκητη. Κανένας δεν μπορεί να μας νικήσει. Έχουμε όπλα στη διάθεσή μας”. Παράλληλα όμως προκάλεσε τεράστιο σκεπτικισμό στη Δύση με αυτά τα οποία είπε διότι η αντίληψη είναι ότι αυτά ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας. Ήταν λίγο σε ένα άλλο κόσμο. Ήταν λίγο σαν να μην αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει στο πεδίο καθημερινά. Εκείνο το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι δείχνει να μην επηρεάζεται συναισθηματικά από τις απώλειες τις οποίες δημιουργεί, οι οποίες είναι χιλιάδες. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Εάν θα πάει στο επόμενο βήμα, που είναι η είσοδος της Κίνας υπέρ του με τα όπλα, ή η σκέψη του για κάποιο πυρηνικό όπλο, είναι μια απόφαση που κανένας δεν ξέρει, δεν μπορεί να την προβλέψει. Οι εκτιμήσεις υπάρχουν ότι και η Κίνα μπορεί να το, βοηθήσει, και πυρηνικά όπλα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει. Ο πρόσφατος σεισμός στην Τουρκία, μας έδειξε και κατέδειξε το πόσο ισχυρός είναι ο απρόβλεπτος παράγοντας στην αλλαγή μιας στρατηγικής. Το είδαμε όλοι από τη μια μέρα στην άλλη. Κάτι άλλαξε. Άρα λοιπόν πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το απρόβλεπτο γεγονός. Ως προς την αναστολή της συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και για το τι μπορεί αυτή να σημαίνει, σημείωσε: «Στη συνθήκη που είχε υπογραφεί για τον έλεγχο των συμβατικών όπλων στην Ευρώπη, η Ρωσία και εκεί είχε πει ότι βΒγαίνει από τη συμφωνία γιατί δεν ήθελε να υποστεί τους ελέγχους. Ήταν λοιπόν περισσότερο μια δήλωση ότι “εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το οποίο εσείς έχετε αποφασίσει”. Είναι μια δήλωση λοιπόν αυτή τη αυτή τη στιγμή η απόφαση του κυρίου Πούτιν να βγάλει τη Ρωσία από εκεί. Είδατε ότι οι ακροατές του το αντιμετώπισαν σαν νίκη. Το χειροκροτήσανε, δηλαδή το εισπράξανε ως και αντιδράσανε προς τον Ρώσο πρόεδρο επιβραβεύοντας τον. Είναι μια δήλωση του κ. Πούτιν ότι “στις συζητήσεις που έχετε για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, εμείς θα συμμετέχουμε” θέλοντας να αφήσει να εννοηθεί σε όλους μας και όλοι αυτό αντιληφθήκαμε ότι ξέρετε μη συμμετέχοντας. Σημαίνει ότι “αφήνω στον εαυτό μου τη δυνατότητα να αποφασίσω να χρησιμοποιήσω ή όχι πυρηνικά όπλα”. Ανησυχητική είναι η δήλωση αυτή». Μεταξύ άλλων ο ίδιος πρόσθεσε: «Η απάντηση του πρωθυπουργού, η οποία κατεγράφη χθες, είναι εκείνη που μας καλύπτει όλους, ότι όσο η χώρα μας απειλείται και όσο τα οπλικά συστήματα αυτά αναγκαίων για την υπεράσπιση της πατρίδας, δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται συζήτηση να δοθούν για βοήθεια κάπου αλλού. Εμείς έχουμε μια πολύ προχωρημένη συζήτηση αντικατάτασης όλων των όπλων ρωσικής προέλευσης με όπλα του δυτικού οπλοστασίου. Και το βλέπουμε αυτό στη συζήτηση για τα αντιαεροπορικά Ναι, υπάρχει μια δυνατότητα να αντικατασταθούν από Πάτριοτ και έτσι να να εξισορροπήσουν την πιθανή αποχώρηση των S-300. Σε αυτή τη χρονική στιγμή και με μη δυνατότητα αντικατάστασής τους, δεν τίθεται θέμα.

