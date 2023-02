ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ότι στηρίζει τους συνταξιούχους Ο πρωθυπουργός της αισχροκέρδειας και των μεγάλων συμφερόντων τόλμησε σήμερα να το ισχυριστεί στη Βουλή, όπου εμφανίστηκε σαν τον κλέφτη», τονίζει η Κουμουνδούρου «Το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχουμε ακούσει ποτέ είναι ότι ο κος Μητσοτάκης στηρίζει τους αδύναμους. Ο πρωθυπουργός της αισχροκέρδειας και των μεγάλων συμφερόντων τόλμησε σήμερα να το ισχυριστεί στη Βουλή, όπου εμφανίστηκε σαν τον κλέφτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή. «Ο μόνος λόγος που είχε ο κ. Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή θα ήταν για να δώσει την ημερομηνία εκλογών. Αντί να κάνει αυτό, εμφανίστηκε για να παριστάνει ότι κυβερνά κάποια άλλη χώρα, συνεχίζοντας να εμπαίζει τους πολίτες», επισημαίνει η Κουμουνδούρου. «Κάποιος από τους πολλούς επικοινωνιολόγους που τον συμβουλεύουν θα έπρεπε τουλάχιστον να του εξηγήσει ότι είναι προκλητικό να εμφανίζεται τόσο αλαζονικός και να αγνοεί τις δυσκολίες που περνάει ο κόσμος», συμπληρώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. «Να αγνοεί ότι η κυβέρνησή του έχει φτωχοποιήσει τη μεσαία τάξη με την αφαίμαξη των εισοδημάτων της στο σούπερ μάρκετ, στα πρατήρια της βενζίνης, στους λογαριασμούς του ρεύματος», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Και ότι ετοιμάζεται τώρα να τις λεηλατήσει και να υφαρπάξει την περιουσία τους με το τσουνάμι των πλειστηριασμών που έρχεται, μετά την πλήρη άρση προστασίας και το νέο πτωχευτικό. Κυριακή κοντή γιορτή όμως…», καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ειδήσεις σήμερα: Τα εννέα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο Αλβανοί τσακώθηκαν σε καφετέρια, πυροβόλησαν και σκότωσαν πελάτη Το ρομάντζο της Βανδή με τον Μπισμπίκη: Οι υπέρ, οι κατά και η… πρώην BEST OF NETWORK 22.02.2023, 14:30 22.02.2023, 07:51 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )