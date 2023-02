Υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ φωτογραφίζεται με φόντο υβριστικά συνθήματα – «Επιβράβευση της χυδαιότητας» λέει η ΝΔ «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει καθημερινά το τοξικό κλίμα με το οποίο θα κινηθεί στην προεκλογική περίοδο» αναφέρει η Πειραιώς Την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχους του που σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα φωτογραφιζόταν με φόντο υβριστικά συνθήματα κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Πρόκειται για τον υποψήφιο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες Βασίλη Γλέζο. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι η επιλογή του «προφανώς αποτελεί επιβράβευση για τα χυδαία συνθήματα κατά της ΝΔ, δίπλα στα οποία φωτογραφίζεται και για τα βρώμικα hashtag κατά του πρωθυπουργού». «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει καθημερινά το τοξικό κλίμα με το οποίο θα κινηθεί στην προεκλογική περίοδο. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα προβλήματα των πολιτών και τις λύσεις που προτείνουμε. Τον αφήνουμε στον βούρκο του» σημειώνει η ΝΔ. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας «Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του κ.Βασίλη Γλέζου στο ψηφοδέλτιό του στις Κυκλάδες. Η υποψηφιότητά του προφανώς αποτελεί επιβράβευση για τα χυδαία συνθήματα κατά της ΝΔ, δίπλα στα οποία φωτογραφίζεται και για τα βρώμικα hashtag κατά του Πρωθυπουργού, τα οποία αναρτά και δείχνει με τον πιο σαφή τρόπο, αυτό που ξέρουν όλοι: ότι πίσω από αυτά βρισκόταν το κόμμα του κ.Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει καθημερινά το τοξικό κλίμα με το οποίο θα κινηθεί στην προεκλογική περίοδο. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα προβλήματα των πολιτών και τις λύσεις που προτείνουμε. Τον αφήνουμε στον βούρκο του». Δείτε τις αναρτήσεις του Βασίλης Γλέζος : Υποψήφιος του Σύριζα στις Κυκλάδες. Να τον χαίρεστε! pic.twitter.com/RzaRJXmuyA — Zoder (@__darcelX__) February 21, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για εκλογές: Δεν θα αργήσουν και πολύ Πόλεμος στην Ουκρανία – Financial Times: Μέχρι πότε θα αντέχει η Ρωσία να πολεμά στην Ουκρανία; Έβρος: Αυτοκτονία «δείχνει» η ιατροδικαστική για την 28χρονη – «Να συνεχιστούν οι έρευνες» ζητούν οι φίλοι της BEST OF NETWORK 22.02.2023, 11:30 22.02.2023, 07:51 21.02.2023, 14:05 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

