Χατζηδάκης: Αλλάζει η ζωή των ασφαλισμένων με την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων του ΕΦΚΑ, αλλά και η δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που θα κάνει τις 88 διαφορετικές βάσεις δεδομένων του φορέα να διαλειτουργούν μεταξύ τους, όπως επίσης και τα συστήματα του ΚΕΑΟ να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα συστήματα του ΕΦΚΑ. Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε πάνελ του 4ου συνεδρίου επαγγελματικής ασφάλισης, που διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και η ethosEVENTS, οι σχετικοί διαγωνισμοί βρίσκονται λίγο πριν από την ολοκλήρωσή τους. «Η ψηφιοποίηση των αρχείων και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα μας επιτρέψουν ουσιαστικά να έχουμε μία “αξονική τομογραφία” της λειτουργίας του ΕΦΚΑ. Έτσι, θα μπορεί ο ΕΦΚΑ να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και το κράτος να γίνει περισσότερο υπόλογο προς τους πολίτες. Η ψηφιοποίηση θα είναι στο εξής ο βασικός άξονας των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε στο ασφαλιστικό σύστημα και στον ΕΦΚΑ, καθώς οδηγεί σε καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε πληρέστερη γνώση της κατάστασης, αλλά και σε σαφέστερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για το πώς προχωράει η διαχείριση των αποταμιεύσεών τους» σημείωσε. Ερωτώμενος για τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Έχουμε κάθε λόγο να τα στηρίξουμε, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και κίνητρα. Επειδή τα επαγγελματικά ταμεία έχουν ως προϋπόθεση τις αποταμιεύσεις, οι πολιτικές της κυβέρνησης έχουν προστιθέμενη αξία, γιατί δημιουργούν τις προϋποθέσεις, για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, να δημιουργηθεί εθνικός πλούτος και να ενισχυθεί η αποταμίευση, που είναι μίας μορφής επένδυση». Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε την κατάθεση συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης για τα ΤΕΑ, μετά τις εκλογές και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, που έχει ήδη ξεκινήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως είπε, η παρέμβαση θα κινείται σε τρεις άξονες: Πρώτον, να υπάρχει πιο ουσιώδης, ευκρινής και ισχυρή εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Δεύτερον, να δημιουργηθούν πολυεργοδοτικά επαγγελματικά ταμεία, καθώς, όπως έδειξε και η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, αυτό μπορεί να συμβάλει καίρια στην ανάπτυξη του θεσμού. Τρίτον, να βρεθεί μία δίκαιη φορολογική βάση, για να παραμείνει ελκυστικό το σύστημα, ώστε να δίνει κίνητρα για αποταμίευση, με δικαιοσύνη και με ισορροπία μεταξύ όλων των πυλώνων του ασφαλιστικού συστήματος. Ο κ. Χατζηδάκης συμπλήρωσε επίσης ότι υπάρχουν ήδη 26 αδειοδοτημένα ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης, με 45.000 ασφαλισμένους και ανέφερε ότι, για να αναπτυχθεί περαιτέρω ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι. «Μπορούν εργοδότες και εργαζόμενοι να συζητήσουν για κλαδικά επαγγελματικά ταμεία, δεν το απαγορεύει κανένας. Χίλια νομοσχέδια να φέρουμε, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από επιμέρους κλάδους με δυναμική, όπως π.χ. η ναυτιλία και ο τουρισμός, τα πράγματα δεν θα προχωρήσουν. Αυτά δεν διατάσσονται! Πρέπει και οι δύο πλευρές να δουν τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να “αγκαλιάσουν” όλοι δυναμικά στην πράξη αυτή την προοπτική. Η Πολιτεία θα δημιουργήσει το πλαίσιο, αλλά πρέπει και οι εταίροι σε κάθε κλάδο να προχωρήσουν αυτά που τους αφορούν» προσέθεσε. Τέλος, αναφερόμενος στην πορεία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για εισαγωγή στοιχείων κεφαλαιοποιητικού συστήματος (των ατομικών κουμπαράδων), «μία πρωτοβουλία ιδιαίτερα χρήσιμη για τις επικουρικές συντάξεις». «Μέσα σε έναν χρόνο, μπήκαν στο ΤΕΚΑ 165.000 νέοι, κάτι που δείχνει και τη δυναμική της οικονομίας, αφού είναι άνθρωποι που προσελήφθησαν για πρώτη φορά. Ακολουθούμε το παράδειγμα χωρών, όπως η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Χωρίς να αγνοούμε τη σημασία του διανεμητικού συστήματος για τις κύριες συντάξεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για λόγους επενδυτικής ασφάλειας, για λόγους δημογραφικούς και για λόγους ενίσχυσης της ελευθερίας των ασφαλισμένων, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα διανεμητικά. Δίνουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, έλεγχο στη σύνταξη, διαφορετικά επενδυτικά προφίλ. Οι νέοι θέλουν νέα πράγματα και εμείς πρέπει να τους τα δώσουμε και στα επαγγελματικά ταμεία η διαφάνεια και τα ψηφιακά εργαλεία θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Ισχυρό δημόσιο, αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης Από την πλευρά της, η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δήλωσε ότι η επαγγελματική ασφάλιση πρέπει να είναι ενταγμένη μέσα στο καθολικό δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν θεσμό που έχει ενδιαφέρον στον βαθμό που λειτουργεί υπέρ των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αυστηρή εποπτεία, ενεργός συμμετοχή των ίδιων των ασφαλισμένων μέσα στα διοικητικά συμβούλια και διασφάλιση των συμφερόντων τους. «Μέσα από διάλογο, μπορούμε να εξετάσουμε πώς αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει θετικά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, επανέλαβε ότι πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή «ένα ισχυρό δημόσιο, αναδιανεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό, εκφράσαμε την αντίθεσή μας στη Βουλή και θέτουμε και ζητήματα αντισυνταγματικότητας με την κυβερνητική επιλογή της εισαγωγής του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση, καθώς θεωρούμε ότι διασπά την αλληλεγγύη των γενεών, δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το μέλλον των συντάξεων και, παράλληλα, δημιουργεί ένα υπέρογκο εν δυνάμει δημοσιονομικό κόστος» σημείωσε. Ταυτόχρονα, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου τάχθηκε υπέρ της ψηφιοποίησης, η οποία ενισχύει την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και τη διαφάνεια. Κλείνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης δεν σχετίζεται μόνο με το δημογραφικό, αλλά και με την αγορά εργασίας, με τους μισθούς, με τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας και με το κοινωνικό κράτος. Γ. Κουτρουμάνης: Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατοχύρωσε θεσμικά την επαγγελματική ασφάλιση Ο γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Κουτρουμάνης, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατοχύρωσε θεσμικά την επαγγελματική ασφάλιση και συμπλήρωσε ότι πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία για το πώς θα αναπτυχθεί η επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτρουμάνης υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν βελτιώσεις στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και τόνισε ότι η εποπτεία και ένα πλαίσιο κανόνων είναι δύο σημαντικά ζητήματα. Επίσης, σχολίασε ότι πρέπει να αποκατασταθεί μία ομαλή λειτουργία στον ΕΦΚΑ και να γίνει αποτελεσματικός. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τη διαφάνεια. Ο Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ αντιπρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ, αναλογιστής & χρημ/κός αναλυτής, ΤΕΑ Johnson & Johnson, εξήγησε ότι, μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κατανοητός ο άξονας στον οποίο κινείται ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης και αυτό οφείλεται -«εκτός από την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον ασφαλιστικό χώρο- και στο γεγονός ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι ένας υβριδικός πυλώνας που πρέπει να βρει τον χώρο του μεταξύ του πρώτου πυλώνα (της κοινωνικής ασφάλισης) και του τρίτου πυλώνα (της ιδιωτικής ασφάλισης)». Τέλος, ο Γαβριήλ Αμίτσης, καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δήλωσε ότι, από το 2002, που κατοχυρώθηκε θεσμικά η επαγγελματική ασφάλιση, δεν έχει εκπονηθεί κάποια εθνική στρατηγική, η οποία να απαντά στο τρίπτυχο: θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι, στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι σχέσεις του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα δεν είναι συγκρουσιακές, αλλά συμπληρωματικές. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Ντίνος Σιωμόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: Προς εκλογές στις 18 Ιουνίου οδεύει η Τουρκία Ηλιόλουστη η αυριανή μέρα με τον υδράργυρο να δείχνει έως και 20°C Fake «επιστολή Τασούλα» που δήθεν έταζε στους βουλευτές χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία

