Fake «επιστολή Τασούλα» που δήθεν έταζε στους βουλευτές χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία Δείτε την επιστολή – Παρότι ήταν καταφανώς ψεύτικη, ορισμένοι βουλευτές έσπευσαν στον πρόεδρο της Βουλής για να υποβάλλουν αιτήματα Fake επιστολή με φερόμενο αποστολέα τον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα που τους καλεί να καταθέσουν αιτήματα για επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων έλαβαν οι βουλευτές. Η επιστολή που εστάλη σήμερα σε φάκελο με γραμματόσημο φέρει την πλαστογραφημένη υπογραφή του κ. Τασούλα και μεταξύ άλλων καλεί τους βουλευτές να του υποβάλλουν αιτήματα για χρηματικές επιχορηγήσεις και δωρεές συλλόγων των εκλογικών τους περιφερειών. Παρά το γεγονός ότι από το περιεχόμενο της επιστολής συνάγεται ευθέως το συμπέρασμα ότι πρόκειται για fake news ορισμένοι βουλευτές έσπευσαν στον γραφείο του Προέδρου για να του υποβάλλουν τα αιτήματα. Ολόκληρο το κείμενο της fake επιστολής: Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια που μου δίνει ο Κανονισμός της Βουλής έχω ήδη αξιοποίηση μέχρι στιγμής ένα εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό μας για την κάλυψη των αναγκών του έργου πολιτιστικών συλλόγων της εκλογικής μου περιφέρειας. Επειδή υπάρχουν ακόμα οικονομικά διαθέσιμα θα ήθελα να αποστείλετε ΑΜΕΣΑ στον διευθυντή του γραφείου μου κύριο Βασίλη Νταβώνη και στον στενό μου συνεργάτη γενικό γραμματέα της Βουλής κύριο Γιώργο το Μυλωνάκη (κυρία Θεοδώρα Πετρούλα) εντός των 10 προσεχών ημερών τις ιεραρχημένες σας προτάσεις για την αξιοποίηση σχετικών κονδυλίων σε πολιτιστικούς ή άλλους συλλόγους της εκλογικής σας περιφέρειας, ενόψει μάλιστα των επικείμενων εθνικών εκλογών Θα προσπαθήσουμε με τους συνεργάτες μου να ικανοποιήσουμε σε λογικά πλαίσια της πρότασή σας αποφεύγοντας κάθε υπόνοια διάκρισης. Κωνσταντίνος Τασούλας. Ειδήσεις σήμερα: Δίκη Πισπιρίγκου: Δεν υπήρχαν ενδείξεις πριν το επεισόδιο της Τζωρτζίνας, είπε η διευθύντρια του Καραμανδάνειου Τρίτο «όχι» από τον Άρειο Πάγο στον συνταγματάρχη που παρενοχλούσε στρατιώτες! Θεσσαλονίκη: Πώς ο 20χρονος κατέρρευσε στο γήπεδο 5χ5 – «Βρήκα το παιδί πεθαμένο» BEST OF NETWORK 22.02.2023, 14:30 22.02.2023, 07:51 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 09:27 22.02.2023, 10:50

