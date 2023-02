Jane Fraser (Citigroup): Γιατί είναι η μοναδική CEO μεγάλης αμερικανικής τράπεζας που πήρε αύξηση του 2022

Η Citigroup έδωσε στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Jane Fraser αμοιβή 24,5 εκατ. δολαρίων για το 2022, καθιστώντας την τη μόνη CEO μεγάλης τράπεζας των ΗΠΑ που πήρε αύξηση πέρυσι.

Κατά το πρώτο πλήρες έτος της στην εταιρεία, η Fraser, 55 ετών, έλαβε αμοιβή σε μετοχές συνολικού ύψους περίπου 19,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μπόνους μετρητών 3,45 εκατομμυρίων δολαρίων και μισθό 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

«Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, υπό την ηγεσία της Fraser, η Citi σημείωσε σταθερή πρόοδο σε κάθε μία από τις προτεραιότητές μας και η επιτροπή αποζημιώσεων αναγνωρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκε το 2022», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Citigroup.

Η αμοιβή της Fraser πέρυσι αυξήθηκε κατά 8,9% σε σχέση με τα 22,5 εκατομμύρια δολάρια που έλαβε το 2021, όταν ξεκίνησε τη χρονιά ως πρόεδρος της τράπεζας πριν αναλάβει το ρόλο της CEO τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, οι ανταγωνίστριες τράπεζες Bank of America και Goldman Sachs μείωσαν τις αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ η JPMorgan Chase & Co. και η Wells Fargo & Co. τις διατήρησαν αμετάβλητες.

Τα κέρδη της Citigroup σημείωσαν βουτιά 32% πέρυσι, αφού το κόστος εκτινάχθηκε στα ύψη και η τράπεζα αναγκάστηκε να κρατήσει στην άκρη περισσότερα αποθεματικά για να καλύψει δάνεια. Παράλληλα, ξοδεύει περισσότερα για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Η Fraser προσπάθησε να αναδιαρθρώσει την τράπεζα κλείνοντας περισσότερες από δώδεκα μονάδες τραπεζικής λιανικής σε όλο τον κόσμο και εστιάζοντας σε σταθερότερες ροές εσόδων από επιχειρήσεις, όπως οι υπηρεσίες treasury και η διαχείριση περιουσίας.

Αυτές οι προσπάθειες άρχισαν να αποδίδουν καρπούς: Τους τελευταίους έξι μήνες του περασμένου έτους, το τμήμα treasury και εμπορικών λύσεων της εταιρείας είχε έσοδα 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ήταν η πρώτη φορά σε τουλάχιστον μια δεκαετία που η συγκεκριμένη μονάδα προσέλκυσε περισσότερους πελάτες από τους traders σταθερού εισοδήματος της Citigroup κατά το τελευταίο εξάμηνο του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση, η αμοιβή της Fraser στα 24,5 εκατομμύρια δολάρια εξακολουθεί να είναι μικρότερη από αυτή των περισσότερων σημαντικών ανταγωνιστών της. Η Fraser είναι η μόνη γυναίκα στην ηγεσία μεγάλης αμερικανικής τράπεζας.

Διαβάστε ακόμη:

Υψηλότερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα για JP Morgan, BofA-Πτώση στα κέρδη για Citigroup και Wells Fargo