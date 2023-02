Microsoft: Η πρώτη ακαδημία ψηφιακών δεξιοτήτων για 250.000 δημόσιους υπαλλήλους

Μια ακαδημία ψηφιακών δεξιοτήτων πιστοποιημένη από τη Μicrosoft δημιουργεί ο τεχνολογικός κολοσσός σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το νέο πρόγραμμα– Microsoft Civil Servants Academy – προσφέρει τη δυνατότητα στο ΕΚΔΔΑ να συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Microsoft που ονομάζεται Microsoft Learn for Educators (MSLE), η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Η συμμετοχή στο σχήμα MSLE απευθύνεται σε στελέχη Πληροφορικής που αναζητούν την εξειδικευμένη γνώση και περιλαμβάνει Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ σε τεχνολογίες cloud (train and certify trainers into Microsoft technologies) παροχή εκπαιδευτικού υλικού εταιρείας, διαδραστικά εργαστήρια, vouchers πιστοποίησης, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης νέων προγραμμάτων σε τεχνολογίες cloud. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στο ΕΚΔΔΑ να δημιουργήσει δεξαμενή Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Microsoft στο δικό του μητρώο και να αναπτύξει νέα δυναμικά προγράμματα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Microsoft.

Η σύμπραξη των δυο φορέων περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία δεξαμενής Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ στο Microsoft Office (MOS) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση στελεχών της Δημοσίας Διοίκησης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε εφαρμογές γραφείου (Microsoft Office). Όλα τα ανωτέρω ουσιαστικά συντελούν στη δημιουργία της 1ης Ακαδημίας Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες Microsoft, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν προγράμματα εκπαιδεύσεων μεγάλης κλίμακας μέσω μίας βιώσιμης συνεργασίας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις που παραχώρησαν με αντικείμενο την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Microsoft ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδης, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Π. Δραμαλιώτη, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, κ. Θ. Μιχαλόπουλος:

Ο κ. Βορίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ΕΚΔΔΑ μετατρέπεται σε κέντρο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη Microsoft και σημείωσε ότι στόχος είναι η κατάρτιση και επιμόρφωση του συνόλου των 250.000 δημοσίων υπαλλήλων σε διαφορετικές ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο υλοποίησης έργου που έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον μηχανισμό πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων εξαιρετικά σημαντικό και προανήγγειλε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πιστοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΕΚΔΔΑ και της Microsoft θα μοριοδοτούνται, επισημαίνοντας ότι αυτό θα ισχύσει και για τους 500 περίπου δημοσίους υπαλλήλους που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιπλέον, ο Υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η συγκεκριμένη διαδικασία να καθιερωθεί ως ένας μόνιμος μηχανισμός κατάρτισης που θα συνδέεται με την ετήσια αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη σύμπραξη ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα επωφελούς συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με την οποία έσπασε ένα μεγάλο ταμπού στις σχέσεις μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και μεγάλων εταιρειών. Τέλος, ευχαρίστησε τόσο την κ. Δραμαλιώτη όσο και τον κ. Μιχαλόπουλο αλλά και τους ανθρώπους της Microsoft για τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος.

Η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, δρ Παρασκευή Δραμαλιώτη, αναφέρθηκε στη δυναμική συνεργασία με τη Microsoft, η οποία πραγματοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα στις εκπαιδεύσεις σε επίπεδο τεχνολογιών νέφους και σύντομα και σε επίπεδο εφαρμογών γραφείου της Microsoft Office, υπογραμμίζοντας ότι «πλέον αναπτύσσεται ένα νέο πλαίσιο εκπαιδεύσεων των δημόσιων υπαλλήλων στις ψηφιακές δεξιότητες. Ήδη έχουν εκπαιδευθεί 5.000 στελέχη, εκ των οποίων έχουν πιστοποιηθεί τα 500 μέσα από μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ενώ, με την Υπουργική Απόφαση του κου Βορίδη, αυτές οι εκπαιδεύσεις μοριοδοτούνται με αναδρομική ισχύ, άρα, πλέον, θα λαμβάνονται υπόψη και για την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, γεγονός που θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία. Τέλος, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του ΕΚΔΔΑ ως εξεταστικού κέντρου για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων σε τεχνολογίες Microsoft».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, δήλωσε χαρούμενος για τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα στην πορεία αυτής της συνεργασίας και περήφανος ως Έλληνας πολίτης όταν γίνονται τέτοια βήματα. «Εγκαινιάζοντας το Microsoft Civil Servants Academy, έχουμε πλέον τη δυνατότητα για εκπαιδεύσεις μεγάλης κλίμακας πανελλαδικά με πολύ ταχύτερο και βιώσιμο τρόπο. Είναι άλλο ένα ορόσημο στο έργο μας με τον Δημόσιο Τομέα. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών που μπορούν στη συνέχεια να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας με το δημόσιο για το ευρύτερο καλό, καταδεικνύοντας με τον πιο απτό τρόπο πως η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει ευκαιρίες μέσω της ψηφιακής καινοτομίες».

