Άδωνις Γεωργιάδης για Turkaegean: Το σήμα είναι ήδη μπλοκαρισμένο στις ΗΠΑ Ο υπουργός Ανάπτυξης μίλησε σε κοινοβουλευτική επιτροπή που παρουσιάστηκε το νέο σήμα του ΣΕΒΕ «Macedonian the Great» Ενημέρωση για την πορεία της προσφυγής που κατέθεσε η Ελλάδα κατά της χρήσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean» που χρησιμοποιεί η γειτονική χώρα παρείχε στη Βουλή ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης υπογραμμίζοντας πως στις ΗΠΑ έχει ήδη απαγορευτεί η χρήση του. Στο περιθώριο συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής όπου παρουσιάστηκε το νέο εμπορικό σήμα του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) «Macedonian the Great» ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε « Έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή της Ελλάδας κατά του Turkaegean. Έγινε δεκτό να είναι απόρρητη η διαδικασία, διότι είναι πολιτικό το θέμα. Δεν προδικάζω το αποτέλεσμα. Είναι όμως ισχυρή η ομάδα μας» ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε «Δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχουν και οι άλλοι επιχειρήματα. Στην Αμερική τώρα κόψαμε το σήμα της Τουρκίας και από την μεριά τους έκαναν προσφυγή και αίτηση να γίνει δεκτό το δικό τους σήμα. Το εξετάζει το αρμόδιο γραφείο των σημάτων των ΗΠΑ. Στην Αμερική λοιπόν είναι μπλοκαρισμένο το όνομα». Αναφορικά με το νέο εμπορικό σήμα του ΣΕΒΕ, ο κ. Συμεών Διαμαντίδης εξήγησε ότι με το «Macedonia the Great», οι ελληνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται από τις επιχειρήσεις των Σκοπίων. «Ο πρώτος στόχος είναι να το πάρουν οι επιχειρήσεις στη Μακεδονία. Δύσκολο στόχος να τους πείσουμε. Θα κάνουμε διαφημιστικές εκστρατείες, έχουμε ενημερώσει τα επιμελητήρια, το αγκάλιασαν. Στόχος μας στο εξωτερικό όταν βλέπει κάποιος αυτό το σήμα να καταλαβαίνει ότι είναι ελληνικό προϊόν. Πάμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αδικία», είπε.

