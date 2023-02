Αιχμές Σολτς για το Πεκίνο: Μην έχουμε «αυταπάτες» για τον ρόλο που θέλει να παίξει για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος κάλεσε σήμερα να μην υπάρχουν «αυταπάτες» αναφορικά με την Κίνα, η οποία πρόσφατα επιχειρεί να τοποθετηθεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για την Κίνα, μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει θέση εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ZDF. Η Κίνα επιδιώκει εδώ και εβδομάδες να διαδραματίσει ένα μεσολαβητικό ρόλο στην ουκρανική σύγκρουση, αναφερόμενη δημόσια για ένα σχέδιο -προς το παρόν ακόμα ασαφές- με σκοπό την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης. Το Πεκίνο υποσχέθηκε να δώσει στην δημοσιότητα το σχέδιό του αυτή την εβδομάδα, κατά την πρώτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ο Σολτς επανέλαβε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε παράδοση κινεζικών όπλων στη Ρωσία στο πλαίσιο αυτού του πολέμου. «Έκανα σαφές στην τελευταία συνάντησή μου με Κινέζους αξιωματούχους ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό», δήλωσε. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν αυτήν την εβδομάδα την Κίνα ότι εξετάζει να προμηθεύσει όπλα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, κάτι που το Πεκίνο αρνείται. Παραμονή της πρώτης επετείου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε επίσης ότι «αυτή η ρωσική εισβολή δεν πρόκειται και δεν πρέπει να πετύχει». Επιπρόσθετα είπε ότι η Δύση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί, αλλά δεν θα είναι «έξυπνο» για την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα όπλα που έλαβε για να πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Η αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία για να μπουν στο πεδίο της μάχης «προς το παρόν δεν έχει νόημα», τόνισε. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Super Κική Αυστραλία: Έβρεξε… ψάρια σε πόλη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ακτογραμμή Έβρος: Έκκληση για πληροφορίες απευθύνουν οι γονείς της 28χρονης – «Δεν πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε»

