Αποστολάκης: Δεν θα απέκλεια κυβέρνηση συνεργασίας NΔ-ΣYPIZΑ Tο μέλλον είναι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ανέφερε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ΕΡΤ Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μέλλον είναι στις κυβερνήσεις συνεργασίας ενώ ερωτηθείς αν θα μπορούσε να δει κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Eγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα στην πολιτική. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα θεωρήσεως, συζήτησης. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, πάνε στην άκρη και αυτό που πρέπει να προκύπτει είναι ποιο είναι το καλό του τόπου. Αν το καλό του τόπου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και οι πολιτικοί αρχηγοί το αποφασίσουν και το συμφωνήσουν, γιατί όχι να μη γίνει; Δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνεται. Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά». Επίσης, εξέφρασε τη διαφωνία του με την αποστολή όπλων στην Ουκρανία και ερωτηθείς αν ο ίδιος θα έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν κυβέρνηση απάντησε: «σε σχέση με τα όπλα νομίζω ναι. Σε σχέση με την υποστήριξη της Ουκρανίας ενδεχομένως να είναι και περισσότερη υποστήριξη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή και διπλωματικά και οικονομικά και σε όλες τις κατευθύνσεις». Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν απέκλεισε ότι θα είναι υποψήφιος και μάλιστα στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σχετικά με την επίσκεψη Μπλίνκεν, είπε ότι τα αποτελέσματα μιας επίσκεψης θέλουν λίγο χρόνο για να φανούν. Ωστόσο όπως είπε «οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι έδειξε ανακουφισμένος από το γεγονός ότι το θέμα της αντιπαράθεσης με την Τουρκία έχει πάει λίγο μακριά. Προσπάθησε να κρατηθεί λίγο στη μέση. Μας έδειξε πάλι με την ίδια μεθόδευση που συνηθίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό να τα βρείτε. Βρέστε έναν τρόπο να τα βρείτε. Είναι πολύ καλό για τον ελληνικό λαό και για τον τουρκικό λαό…». Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία – «Ομάδα L»: Μαστροποί και σωματοφύλακες γνωστών τράπερς πίσω από το έγκλημα στην καφετέρια Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτογραφία-σοκ από τον Πριγκόζιν – Μας αφήσατε χωρίς πυρομαχικά και ιδού το αποτέλεσμα Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε η κόρη της στη φυλακή – Πάρτι μασκέ για τα γενέθλια της μικρής

