Βουλή: Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το πόθεν έσχες υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Όλων των φορέων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχουν οικονομική εξουσία ή συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα Με τροπολογία που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο για το πόθεν έσχες οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, Κώστας Σκανδαλίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ανδρέας Λοβέρδος και Γιώργος Φραγγίδης ζητούν να συμπεριληφθούν στην υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης τα υψηλόβαθμα στελέχη όλων των φορέων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχουν οικονομική εξουσία ή συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα και προμήθειες (κοινές ή αμυντικού υλικού). Προτείνουν, ειδικότερα, να είναι υπόχρεοι: Α. Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, Επιτελάρχες Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), Προϊστάμενος και Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΓΔΑΕΕ. Β. Διοικητές και Επιτελάρχες Διοικήσεων Υποστήριξης (ΑΣΔΥΣ, ΔΔΜΝ, ΔΑΥ). Γ. Διευθυντές Κλάδων και Διευθύνσεων με οικονομική εξουσία ή που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των προδιαγραφών οπλικών συστημάτων, τον καθορισμό όρων διαγωνισμών εξοπλιστικών προγραμμάτων ή προμηθειών, τη διαχείριση συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων στα Γενικά Επιτελεία, στις Διοικήσεις Υποστήριξης (π.χ. ΑΣΔΥΣ, ΔΔΜΝ, ΔΑΥ) και στη ΓΔΑΕΕ. Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη! Νέα Ιωνία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι επτά που σκότωσαν τον άτυχο 39χρονο Το Twitter… δίκασε την Καρολίνα για το νέο μήνυμά της στον Μάριο παρουσία της Ελευθερίας – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.02.2023, 11:00 23.02.2023, 09:27 22.02.2023, 16:57 23.02.2023, 09:33 23.02.2023, 09:32 23.02.2023, 10:30

