Γεωργιάδης: Μήνυση στον κωμικό Χριστόφορο Ζαραλίκο – «Εκφράζεται με χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου» «Μην έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, ασκώ στο ακέραιο κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ως πολίτης και ιδιαίτερα ως πατέρας» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Μήνυση κατά του Χριστόφορου Ζαραλίκου υπέβαλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο με «χυδαίες εκφράσεις» του κωμικού κατά του υπουργού Ανάπτυξης, όπως αναφέρει σε προσωπική του δήλωση. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Ανέκαθεν ήμουν υπέρ της σάτιρας και της καλοπροαίρετης κριτικής. Πολλές φορές μάλιστα έχω «ανεβάσει» ο ίδιος στους λογαριασμούς μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά αποσπάσματα. Ποτέ, όμως, δεν περίμενα ένας κωμικός ηθοποιός να εκφραστεί με τέτοιον χυδαίο τρόπο στο πρόσωπό μου. Όσοι έχουν δει το σχετικό βίντεο του κυρίου Ζαραλίκου αντιλαμβάνονται ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί ενισχύουν τη ρητορική μίσους και το τοξικό κλίμα στο οποίο κάποιοι επενδύουν επιδιώκοντας προσωπικά ή κομματικά οφέλη. Μην έχοντας άλλη δυνατότητα άμυνας, ασκώ στο ακέραιο κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ως πολίτης και ιδιαίτερα ως πατέρας κι ως εκ τούτου προσφεύγω στη Δικαιοσύνη. Αναμένω όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου να καταδικάσουν, ξεκάθαρα, τέτοιου είδους απαράδεκτες πρακτικές για να κερδίσουν λίγα παραπάνω λεπτά δημοσιότητας». Δείτε το βίντεο για το οποίο ο Γεωργιάδης υπέβαλε μήνυση κατά του Ζαραλίκου Δείτε βίντεο: Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση στον κωμικό Χριστόφορο Ζαραλίκο Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Η Μελίνα ξανά στον τάκο και η… ανακωχή Ελευθερίας-Μάριου – Δείτε βίντεο Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές Πιερρακάκης για Market Pass: «32.000 αιτήσεις σε λίγη ώρα» – Από την Παρασκευή αιτήσεις και στα ΚΕΠ BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

